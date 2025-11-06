１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート３０語が５日、発表された。今回の特徴として、政治・社会系ワードの増加とスポーツ系はゼロという結果となった。

政治・社会系は「オールドメディア」「古古古米」「戦後８０年／昭和１００年」「卒業証書１９・２秒」「トランプ関税」「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」「物価高」「フリーランス保護法」の大量８つがノミネート。「―１９・２秒」は、いち地方自治体市長の学歴の問題ながらも、関係者が証書を「チラ見せした」などと証言し、ＳＮＳなどでも騒ぎが広がった印象だ。

ちなみに、政治・社会系は昨年が３つ（「裏金問題」「マイナ保険証一本化」「令和の米騒動」）だった。事務局は「政治のエンタメ化が進み、ネットとオールドメディアの岐路ともいえる年」と分析している。

スポーツ系は昨年、「初老ジャパン」「５０―５０」「ブレイキン」「名言が残せなかった」「やばい、かっこよすぎる俺」の５つがノミネート。スポーツ系の言葉が選ばれなかったのは、新型コロナ禍でスポーツイベント自体が激減した２０２０年以来５年ぶり。「オンラインカジノ」はプロ野球などで活動自粛者が出たが、今回はほぼゼロに。ノミネート語の発表が始まった０６年以降では２回目の珍事となった。今月、大谷翔平投手らが所属するドジャースが米大リーグのワールドシリーズを連覇したばかりだが、直近すぎたか、印象に残る言葉が少なかったか。事務局も「珍しい年」と評価する。

３０の候補の中からトップテンと大賞を選考。来月１日に発表と授賞式が行われる。