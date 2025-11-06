¥¯¥Þ¤Î¶¼°Ò¤¬³¤¼«¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤Ë¤â!?¡Ö½¢Ìò30Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¸î±Ò´Ï¡×´ÏÌ¾¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤Î³®Àû¤¬µÞ¤¤çÃæ»ß¤Ë
¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤¬Ì¯¹â»³¤Î¤¢¤ë¿·³ã¸©¤Ø
¡¡¼«±ÒÂâ¿·³ãÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·³ãÅì¹Á¡ÊËÌ³÷¸¶·´À»äÆÄ®¡Ë¤Ç11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ¸ø³«¤òÁ´ÌÌÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ãÃÏËÜ¤¬µÞ¤¤ç¤À¤·¤¿¡Ú½ÅÍ×¡Û¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Î°ìÊ¸¤Ç¤¹
¡¡Ãæ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·³ãÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¤¬¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡Û¸î±Ò´Ï¤ß¤ç¤¦¤³¤¦´ÏÄú¹ÊóÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Î·èÄê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ÏÄú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤Ï¡¢¹â¤¤ËÉ¶õÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ¥¤Î1ÀÉ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤È¤·¤Æ·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤ó¤´¤¦·¿¸î±Ò´Ï¤Î3ÈÖ´Ï¤È¤·¤Æ1994Ç¯10·î¤Ë¿Ê¿å¡¢1996Ç¯3·î¤Ë½¢Ìò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¢Ìò30¼þÇ¯µÇ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´ÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¯¹â»³¤¬¤¢¤ë¿·³ã¸©¤Ç´ÏÄú¹Êó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸î±Ò´Ï¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Ï¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤ä´Ï¤Î¶ÛµÞÇ¤Ì³¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿Á´ÌÌÃæ»ß¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î½©¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·³ãÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íý²ò¤ÈÎ»¾µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¤Î¼¡²ó¤Î¸ø³«Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£