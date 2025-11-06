【なでしこリーグ】横山久美がMVP初受賞 得点王＆ベスト11の2冠「充実した1年だった」
プレナスなでしこリーグ2025の表彰式が5日に行われ、最優秀選手賞は静岡SSUボニータのFW・横山久美選手が初受賞しました。
横山選手はリーグ戦で16得点をあげ得点王、さらにベストイレブンにも輝きました。受賞スピーチで横山選手は「チームを移籍して1年目なんですけど、若い子がベテランの背中を見てうまくなりたいという思いで、日々きつい練習も一緒にやってくれてすごく充実した1年だった。普通は優勝チームから選ばれてもおかしくないと思いますが、違ったことが好きなのでこれはこれでありなのかなと思います」とコメントしました。
〈なでしこリーグ1部受賞者〉
優勝:朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
第2位:伊賀FCくノ一三重
第3位:静岡SSUボニータ
フェアプレー賞:ヴィアマテラス宮崎（初）
◆最優秀選手賞
横山久美 FW/静岡SSUボニータ（初）
◆ベストイレブン
後藤優香 GK/伊賀FCくノ一三重（初）
橘麗衣 DF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
平尾愛穂 DF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
秦美結 DF/伊賀FCくノ一三重（3回目）
渕上野乃佳 MF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
増田玲那 MF/伊賀FCくノ一三重（初）
安部由希子 MF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
三輪玲奈 MF/静岡SSUボニータ（初）
神谷千菜 FW/伊賀FCくノ一三重（2回目）
横山久美 FW/静岡SSUボニータ（2回目）
堀江美月 FW/スフィーダ世田谷FC（初）
◆得点王
横山久美 FW/静岡SSUボニータ（初）
◆敢闘賞
橘麗衣 DF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）
◆新人賞
中野琴音 MF/岡山湯郷Belle
磯村健/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）