プレナスなでしこリーグ2025の表彰式が5日に行われ、最優秀選手賞は静岡SSUボニータのFW・横山久美選手が初受賞しました。

横山選手はリーグ戦で16得点をあげ得点王、さらにベストイレブンにも輝きました。受賞スピーチで横山選手は「チームを移籍して1年目なんですけど、若い子がベテランの背中を見てうまくなりたいという思いで、日々きつい練習も一緒にやってくれてすごく充実した1年だった。普通は優勝チームから選ばれてもおかしくないと思いますが、違ったことが好きなのでこれはこれでありなのかなと思います」とコメントしました。

〈なでしこリーグ1部受賞者〉

優勝:朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）

第2位:伊賀FCくノ一三重

第3位:静岡SSUボニータ

フェアプレー賞:ヴィアマテラス宮崎（初）

◆最優秀選手賞

横山久美 FW/静岡SSUボニータ（初）

◆ベストイレブン

後藤優香 GK/伊賀FCくノ一三重（初）

橘麗衣 DF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）

平尾愛穂 DF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）

秦美結 DF/伊賀FCくノ一三重（3回目）

渕上野乃佳 MF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）

増田玲那 MF/伊賀FCくノ一三重（初）

安部由希子 MF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）

三輪玲奈 MF/静岡SSUボニータ（初）

神谷千菜 FW/伊賀FCくノ一三重（2回目）

横山久美 FW/静岡SSUボニータ（2回目）

堀江美月 FW/スフィーダ世田谷FC（初）

◆得点王

横山久美 FW/静岡SSUボニータ（初）

◆敢闘賞

橘麗衣 DF/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）

◆新人賞

中野琴音 MF/岡山湯郷Belle

◆優勝監督賞磯村健/朝日インテック・ラブリッジ名古屋（初）