アイドルグループ「＝LOVE」の元メンバーで女優の齊藤なぎさ（22）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜 後9・00）に出演。一人暮らしを始めたまさかの理由を明かした。

この日のテーマは「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」。体力がない、という齊藤だが、「実家が山のふもとにあって、最寄駅から徒歩45分もかかるところに住んでいたんですよ。家にたどり着いてからも、家が上の方にあって、階段を40段くらい上らないといけない。私の部屋も2階にあって、また階段を上らないといけない。寝るまでにすっごい疲れちゃうんです。凄い歩かないと行けないし、階段も上らなきゃいけにので」と明かした。

そのため、階段が辛すぎて、一人暮らしを始めたと明かしたもの。

また、物件を探す時にも「玄関から寝室近かったりとか、お風呂から寝室近かったりとかをメインに探す。トイレも寝室から近くないと、行きたくなくなっちゃうんですよ。限界まで我慢しちゃうんで。あとは、エレベーターから部屋から近くないと…」と、とにかく極力歩かなくてもいい間取りで決めていると語った。