人気寿司チェーン・すしざんまい。その創業者である「喜代村」社長の木村清氏は、どのようにしてすしざんまいを、誰もから愛される人気チェーンへと育て上げたのか。

4年連続で最高級の初物マグロを落札

落札の瞬間、豊洲市場ではどよめきと拍手が沸き起こった。2019年1月5日、築地から移転後初めてのマグロの初競り。青森県大間産のクロマグロの落札価格は、なんと3億3360万円だった。13年の最高値（1億5540万円）の2倍を上回る、いまなお破られていない初競りでの最高値だ。この“一番マグロ”をすし一貫分に換算すると2万円以上になるが、落札した「喜代村」社長の木村清（73）は、自らのすしチェーン「すしざんまい」の全店で大とろ398円、中とろ298円などの通常価格（当時）で提供した。

“一番マグロ”とは初競りにおいてキロ単価がもっとも高いマグロを指す。単価に重量を掛けた一本当たりの落札価格ではない。もともと木村は「美味しいマグロをお客さんに出したい」という思いが強く、高額落札自体にこだわりはなかったという。



2019年の初競り

「東日本大震災が起きた直後は、縁起物の初競りマグロで活力を失ってしまったこの国を元気づけたいという気持ちが強くありました。いまでもよく覚えているのは、震災の翌年（2012年）の初競り。原発事故による放射性物質の問題で福島産を中心に東北地方の魚介類はほとんど姿を消しました。本当に悲しい光景だった」

最初に初競りですしざんまいが話題になったのは2004年。木村はマグロ一本を392万円で落札。それから2007年まで4年連続で最高級の初物マグロを落札している。

「それまでは、最高級のマグロは高級店が落札していました。しかし、私は縁起物である初物マグロこそ、われわれのお店に来てくださるような、一般のお客さんに食べてほしいと考えたのです。だから落札にはこだわりました。

しかし2008年から『香港の寿司王』と呼ばれるすしチェーンが参戦し、4年連続で落札しました。

そしてあの震災が起きたのです。私は震災の後、合計8回、避難所に足を運び、マグロの解体ショーを披露し、無料ですしを提供しました。マグロを食べる現地の方々の笑顔は今でも忘れられません。やはりマグロで日本を幸せにしたい。その思いをふたたび強くしたのです。だから私は、その年からは、良いマグロであれば買おうと決めていたんです。絶対に引かないと」

匂いでマグロを見分ける

それが3億円オーバーの史上最高落札額につながったのだ。

「私は最高額にこだわったわけではないんです。一番マグロじゃなくていい。いちばん美味しいマグロをお客様に提供できればいい。よく宣伝のために高額で落札しているんでしょう、なんて言われますが、それは違う。3億円の翌年の落札価格は1億9320万円でした。競りの現場に行けば、それが良いマグロかどうか、すぐにわかります。

切り落とされたマグロの尻尾の断面を見て、肉質や匂いを確かめるんですよ。身をピッと出して、ちょっとなめたりすれば、柔らかさとか酸味とか脂のノリとか、全部わかる。昔はねえ、腹を割ってたんだ。（手刀を切るように）こうやって脇を少し割って、その少し横っちょに手を入れて、それから尻尾のほうへ、こうグーッと下がってきて、指を入れて。そうすると、美味しくないマグロは血の匂いがするんです。血は巡るから、そういう匂いのするやつは全身が臭くて美味しくないんですよ。私は臭いヤツなんか絶対買いません！」

“マグロ大王”とも呼ばれる木村の語り口は熱を帯びていく。2001年に築地場外市場に「すしざんまい本店」をオープンしてから25年。「おすしといえば、すしざんまい」と手を広げてポーズを決める柔和な笑顔の裏には、裸一貫から「水産ビジネス」と格闘してきた、厳しい勝負の歴史がある――。

木村は、1952（昭和27）年、千葉県の農家に生まれた。父は休日に鴨撃ちに出かけたり、アメリカンバイクに跨ったりもしたという。暮らし向きは良かった。

だがその父は木村が3歳の頃、交通事故で急逝し、豊かだったはずの母子は経緯の不明な2000万円の借金を背負うことになってしまう。（文中敬称略）

