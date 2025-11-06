¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¥É·³35ºÐ¤¬»³ËÜÍ³¿¤Îµß±çÅÐÈÄ¤ò²ó¸Ü¡¡¡ÈÃËµ¤¡ÉÅêµå¤Ë¡Ö¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
»³ËÜÍ³¿¤ÎÃËµ¤¤Ë¥Þ¥ó¥·¡¼¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¹¥¤¤Ê½Ö´Ö¤òÌä¤ï¤ì¡Ö°ì¤ÄÁª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¥è¥·¤¬100µåÅê¤²¤¿¸å¡¢ÍâÆü¤â40µåÅê¤²¤¿¤³¤È¤À¡£¤¢¤ì¤Ï¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢Âè7Àï¤Î»³ËÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Þ¤À40¡Á50µå¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÍâÆü¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÍâÆüÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£¥è¥·¤¬¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÃËµ¤¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè2Àï¤ÇÀèÈ¯´°Åê¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤¬±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àï¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¡¼¥Á¿Ø¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæÎ¢¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Â®µå¤¬¾¯¤·Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ø¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÈà¤ËÇ¤¤»¤ë¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¡¢Èà¤¬¼¡¤ËÅê¤²¤¿µå¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡¢¡Ø¤³¤ÎÃË¤Ï´°Á´¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ë35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
