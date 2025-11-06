薬剤師志望の娘は「病院」と「ドラッグストア」のどちらに就職するか悩んでいます。給料は就職先でどれくらい変わるのでしょうか？

薬剤師の一般的な年収

総務省統計局が公表している「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、薬剤師の平均収入は以下の通りです。



・きまって支給する現金給与額／月：43万800円

・年間賞与その他特別給与額：82万3600円

「きまって支給する現金給与額」を12倍し、年間賞与などと合算すると「599万3200円」になります。

令和6年分の「民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均年収は「477万5000円」でした。薬剤師の平均年収は全体より100万円超高いです。

ただし年収額はあくまで平均に過ぎません。実際は就業先や経験年数など、さまざまな要因によって異なります。表1に、企業規模別の薬剤師の年収をまとめました。

表1

企業規模 年収 10～99人 584万4000円 100～999人 614万1900円 1000人以上 592万5000円

出典：総務省統計局「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

企業規模によって30万円近い差があります。



薬剤師の年収は病院・ドラッグストアどちらが高い？

では薬剤師として働く場合、病院とドラッグストア、あるいはそのほかの就職先を比較してどこが一番高くなるでしょうか。結論からいうと、給与条件は雇用者によって異なるため、業種別で一概に説明はできません。

ただし参考として、業種別のおおまかな年収をご紹介すると、次の通りです。



・病院：325万円前後

・ドラッグストア：400万円前後

・製薬会社：325万円前後

・薬局：360万円前後

ドラッグストアでの勤務は、比較的好待遇を期待できるようです。

最終的に、どこで働けば高い年収を得られるかは、実際の採用情報を比較しないと分かりません。ドラッグストアや製薬会社、病院などの採用情報をピックアップして比較するとよいでしょう。



薬剤師の仕事内容

薬剤師の仕事は多岐にわたります。薬のプロフェッショナルとして、病院やドラッグストアなどさまざまな場所で薬の提供に携わります。

具体的には、「調剤」が主な仕事です。病院が患者に対して出した処方箋を基に、該当の薬を調合します。受け渡す際は、薬の効能や副作用などについて説明します。

また、薬の在庫管理をしたり、病院であれば、薬の提供について医師と相談したりすることも珍しくありません。

製薬会社に勤務している場合は、新薬開発や製造工程管理、医療機関に対する製品の情報提供などを行うケースもあります。薬剤師は、人の生命にかかわる薬を扱う仕事であり、その重要性は高いでしょう。



薬剤師の年収はドラッグストアが高い傾向にある

薬剤師の就職先の中では、ドラッグストアが比較的高い年収を期待できるようです。

ただし、これは1つの傾向に過ぎず、実際にどこが最も高い年収になるかは断定できません。そのため、希望する企業の採用情報を比較することが重要です。

薬剤師の仕事は多岐にわたるため、就職先を決めるときは年収だけではなく仕事内容にも注目するとよいでしょう。



出典

総務省統計局 令和6年賃金構造基本統計調査 表番号1 職種（小分類）別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計）

国税庁 長官官房 企画課 令和6年分 民間給与実態統計調査 2 平均給与 14ページ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー