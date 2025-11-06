インスタグラムの投稿で1つだけ毛色が異なる写真

3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたドジャースのワールドシリーズ2連覇を祝うパレードでは、普段は見せない貴重な場面が続々と見られた。その中でも、大谷翔平投手が自身のインスタグラムで公開した1枚が話題を集めている。

パレードではバスの上から大谷と真美子夫人が笑顔で沿道の声援に応えた。「ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して」と英語で書かれた少年を見つけると、真美子夫人は爆笑し、大谷の目を隠そうとする場面も話題を集めていた。

大谷本人もパレードで多数の動画や写真を自身のインスタグラムで公開。真美子夫人に寄り添って沿道を指さしたり、同僚と並んで記念撮影したりなど、華やかなパレードの歓喜を伝える内容が目立つが、1枚だけバスの上で両膝を閉じて行儀よく座り、正面を見つめている写真がある。

別の意味で貴重な1枚は、ファンの心をつかんだ様子。SNSでは「6枚目の座ってる写真が好きです」「真美子さん撮ったんかな？wwジワるwwwww」「ちょこん」「卒業式の予行練習で目があって微妙に笑わせてくる奴」「この写真が好きすぎる」「こういう自然体の面白さ、ほんと癖になるw」「大谷ならもっと偉そうに座ってもいいw」などのコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）