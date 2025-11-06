韓国プロ野球チアがメキシコのビーチで開放的に！季節外れのスイムウェアSHOTでファンを魅了【PHOTO】

韓国プロ野球などのチアガールとして活躍したキム・ハンナが、美スタイル際立つスイムウェアSHOTで人々を虜にしている。

【写真】韓国チア、目のやり場に困る大胆スイムウェア

キム・ハンナは最近、自身のインスタグラムを更新。

島の絵文字とともに「Cancun」とキャプションに綴り、メキシコのカンクンを訪れた際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、青空とエメラルドブルーの海が背景に広がるリゾートホテルで、キム・ハンナがプールサイドでくつろぐ様子が写っている。髪には花飾りをつけ、グラスを片手にこちらへ微笑みかけている。

カラフルなスイムウェアからは、華奢ながらもメリハリ感のあるスタイルの良さが際立ち、見る者の目を引く。プールに入った写真ではスラリと伸びた美脚も披露し、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「魅力的すぎる…！」「女神ですね」「素敵な場所だ」などのコメントが寄せられていた

（写真＝キム・ハンナInstagram）

キム・ハンナは1990年4月4日生まれの35歳。2011年からチアガールとしての活動を始め、これまで韓国プロ野球のKIAタイガース、Vリーグ男子部の水原KEPCOビッグストーム、女子部の現代建設ヒルステート、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ1Qなどでチアガールを務めた。2025年10月に引退を発表し、15年間のチア生活に終わりを告げた。

プライベートでは、今年6月23日に各スポーツチームで応援団長を務める3歳年下のキム・ジョンソクとの結婚を発表。同年9月に結婚式を挙げた。