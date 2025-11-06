【独自】マンション修繕会社幹部が”衝撃証言”…管理会社が住民を騙す「大規模修繕費キックバックシステム」のカラクリ

前編記事『「神奈川のマンション」で起きた修繕施工会社社員による「住民なりすまし事件」…事件の当事者が明かした「反省」』より続く。

管理会社を頂点とした強固なカルテル

A社の営業スタイルは、〈住み心地に関するアンケート調査〉などと記載したチラシをマンションに大量にポスティングし、応募してきた人の話を聞くというもの。協力してくれた住民にはアルバイト代も支払われる。

そして、応募者のマンション住民に対してA社の営業マンが、「修繕を管理会社や組合にまかせっきりにしていると、不利益が生じる場合がある」などと持ち掛けるのだ。

A社幹部が言う。

「大規模物件であれば、数億円単位で修繕費用がかかるケースはざらにあります。それを知識のない住民の方々だけで議論するのではなく、専門家が入るべきだというのが弊社の考えです」

当該の神奈川のマンションも、チラシをきっかけに住民と知り合った。営業マンが住民に「管理会社の主導する修繕は費用が高くなる場合が多い」「修繕委員会に出たほうが良い」などと説明。すると住民から「小さい子供がおり委員会に出られないので、代わりに出てほしい」と頼まれたため、修繕委員会へ出席するようになったという。

「その際、住民の方から委任状をもらっていれば、『代理出席』として認められたと考えています。委任状をもらった際は『代理である』と名乗りますし、他のマンションでも住民の代わりに会議に出席することはありますが、問題は起きていません。

ただ、今回の神奈川のケースでは、営業マンが委任状をもらっていなかった。これは社員への指導不足であり、会社としての落ち度です。事件以降は、チェック体制を強化しています」（A社幹部）

とはいえ、修繕委員会の会議を自社に有利なように進行するのは問題ではないか。そう問うと、幹部はこう語気を強めた。

大規模修繕業界の闇

「あくまで適正な修繕が行われるよう管理会社を監視するためでした。実際、うちと関係のない施工会社が修繕を請け負うケースもあります。マンションの大規模修繕業界というのは、ホンマにムチャクチャです。管理会社を絶対的な頂点とし、設計事務所、工事業者がピラミッド型のカルテルを形成している。

大規模修繕が計画されるとまず、管理会社が設計会社に修繕計画書の作成を依頼。そして設計事務所が複数の工事業者から見積もりをとり、一番安いところに発注して工事開始となります。

しかし、管理会社はキックバックをくれる設計事務所に発注し、設計事務所もまた工事業者にキックバックを要求する。そして、どの工事業者が請け負うかは、談合によって決まっているのです。設計事務所と工事業者が話し合いをし、持ち回りで受注することがほとんどです」

こうした談合の結果、数百万〜数千万円単位で修繕費用が上乗せされ、住民に請求されるという。

「もともとうちの会社は、カルテルの下部に位置する小さな工事会社でした。管理会社や設計事務所から仕事をもらうため、工事費の10％をキックバックしていた。管理会社の担当社員に、『小遣い』を渡すこともよくありました。

『アホらしい』と思い、抜けたのが'17年のこと。それから、今の営業スタイルを築き、売り上げを拡大していったんです。カルテルの外から安く修繕費用を提案し、受注する。だからこそ、業界から敵視されています」（同前）

息のかかった組合理事を送り込む

管理会社が絶大な力を持っているとはいえ、大規模修繕は住民からなる管理組合の決定を経て発注されるはずだ。しかし幹部は、「組合が管理会社に取り込まれているケースも少なくない」と語る。

「管理会社が組合の理事長を接待漬けにするのはよくあります。デベロッパーと管理会社が同じグループ会社のマンションでは、さらに悪質なやり方もある。デベロッパーの関係者や取引先を組合理事として送り込むのです。彼らは新築時にマンションを2割引きなど破格の値段で購入させてもらう見返りに、組合理事会でデベロッパーの意向を汲んだ動きをする。

マンションによっては組合理事が住民の『輪番制』であることも多い。一見平等に思えますが、12年周期で行われる大規模修繕の時期に合わせて、「息のかかった理事」が組合に入るよう管理会社に操作されているケースが少なくありません」

修繕施工会社のなかには、業界の「キックバックシステム」から抜け出したいと考えている企業も多いという。

「しかしそれをすれば仕事が回ってこなくなるため、声をあげられない。うちはカルテルを抜けた当時40億円以上の売り上げ規模があったので耐えられましたが、小さな会社であればすぐに潰されてしまうでしょう。

我々の営業手法は、強引と言われても仕方ない部分があるのは承知しています。しかし、このやり方でなければ、この業界では生き残れなかったとも思っています」

そして最後に、この幹部は「マンション住民の無関心」についてこう警鐘を鳴らした。

「我々からすれば、善人のふりをしている管理会社こそ『なりすまし』です。しかし、管理会社が変更されたことのあるマンションは、全体のわずか25％程度。住民の無関心が、管理会社に好き放題させる最大の要因になっている」

A社による「なりすまし事件」は許されるものではない。しかし、「悪質施工業者」として片づけるのではなく、業界の「慣習」を見直す契機とすべき事件なのかもしれない。

「週刊現代」2025年11月10日号より

