カルビーのポテトチップス「コンソメパンチ」、「パンチ」の意味は？ 中の人が解説

普段何気なく手にしているポテトチップス。パリッとした食感が特徴で、ついつい手が伸びてしまうスナック菓子です。筆者自身も子どもの頃から食べていたことを考えると、ポテトチップスの歴史は長そう。調べてみると、カルビーのポテトチップスは、2025年で発売から50年を迎えました。まさにロングセラー商品です。なぜこれだけの長期間に渡って売れ続けるのか、味の工夫はどのようにされているのかなどを、カルビー株式会社 マーケティング本部 ポテトチップス部 ベーシックポテトチップスチーム ブランドマネジャーの井上真里さんにお聞きしました。

ところで、カルビーのポテトチップスには「コンソメパンチ」があります。食べるとコンソメ味ですが、なぜ「パンチ」？まずはこの疑問にお答えいただきましょう。

「ポテトチップス コンソメパンチ」は「うすしお味」「のりしお」に次いで3番目のフレーバーとして登場した商品です。発売は1978年。基本の味はコンソメなので、「ポテトチップス コンソメ」でもいいと思うのですが、「コンソメパンチ」になっています。この理由の1つは当時の流行語「パンチがきいている」にヒントを得ているから。「パンチ」は元気があって勢いがあるというイメージもあるために、強く印象に残る商品にしたいという思いもあったそうです。そしてもう1つ、面白い理由もありました。それが「文字数へのこだわり」です。

「ポテトチップス コンソメパンチ」の開発をリードしたのは、カルビーの3代目社長を務めた故・松尾雅彦氏です。松尾氏は語呂や言葉の響きの良さに重きを置く考えで、商品名を3・5・7文字が良いと考えていたそう。なかでも5文字と7文字は俳句や短歌でも使用されているので、日本人の耳にも心地よく響きます。「コンソメ」では4文字となってしまいますから、当時の流行でもあった「パンチ」をつけて「コンソメパンチ」に。これで7文字となり、松尾氏の想いをのせた商品名となりました。

カルビーのポテトチップスでは、他に「フレンチサラダ」「のりしおパンチ」「しあわせバタ〜」など7文字の商品があります。もしかしたら、これらも文字数にこだわっているのかもしれません。さらに、「パンチ」には「勢いがある」という意味合いもあります。勢いに乗ってたくさん売れることを願う気持ちもあったようです。

カルビーのポテトチップス。過去イチのチャレンジはパッケージ

2025年、発売から50年を迎えたポテトチップスは、多くの人に支持されてきたスナック菓子といえるでしょう。その背景にあるのは、「新しいことへのチャレンジ」。その例として挙げられるのが、袋をアルミ蒸着フィルム（プラスチックにアルミを塗布したもの）に変えたことです。それまでは中身が見えるように透明の袋が使用されていましたが、それでは熱や光などの透過が高くなり酸化が進んでしまいます。ポテトチップスにとって酸化は最大の敵。味を保つには酸化を防ぐような袋が必要でした。そこで注目されたのがアルミ蒸着フィルムだったのです。

アルミ蒸着フィルムは透明ではなく、中身を見ることができません。そうすると売れ行きが懸念されたそうですが、カルビーでは「美味しいお菓子」であることを優先しました。

アルミ蒸着フィルムを使用したのは、業界ではカルビーが初。パッケージ自体は異なる機能を持った素材を1枚にしたフィルムが使用されています。現在では不透明のパッケージが主流となっていますが、カルビーの挑戦があったからこそなのです。

ロングセラーだからこその難しさ。それが「リニューアル」

カルビーでは期間限定の味のポテトチップスも販売するため、味の開発にも力を入れています。当然時間と労力をかけて開発していくのでしょうが、井上さんが大変だったと思うのは、リニューアルなのだそう。たとえば定番の「うすしお味」の場合、味の構成がある程度決まっていますし、「うすしお味」を食べ慣れている人もたくさんいます。絶対に変えてはいけない部分がある以上、何かをプラスして大きく変化させるのは難しいため、何をアップデートするのかの選定が難しくなります。0から1にするよりも、すでに存在する5を6や7にしていくことは難しいということです。

そしてロングセラーになればなるほど変えたい部分も増えるのでしょうが、どれだけ変えないか、我慢できるのかがとても重要になってきます。

2024年11月は、3年ぶりに「ポテトチップス コンソメパンチ」のリニューアルがありました。3年前よりも濃い目の味が好まれる傾向にあるため、うま味をアップさせるビーフエキスパウダーを追加。そして数種類のスパイスを組み合わせた「秘伝のパンチパウダー」を配合して、味わいにメリハリをつけています。

このメリハリは、「後切れ」と言ってもよいのでしょう。食べた時に後切れが悪いと、次の1枚に手が伸びにくくなります。取材に答えてくれた井上さんは「味がだらっと伸びないように」という表現をしてくれました。次の1枚を手に取りたくなる、そして明日も明後日も食べたいと思うような、味のキレがポテトチップスには必要になってきます。

そのためには何かをプラスすることも重要ですが、逆に引く部分も出てくるそう。引くところをきちんと引いていくという考えがあるからこそ、時代に即したリニューアルや味の開発が可能になるのでしょう。

カルビーが1年で使うジャガイモは、約37万トン。国内収穫量の19％に

ポテトチップスの重要な原材料はジャガイモ。カルビーではポテトチップスを年間約9億2000万袋（2024年度）、1日で約300万袋を生産しています（工場の稼働日数によって1日の生産量には変動あり）。これだけの数を生産するということは、使用するジャガイモの量もハンパありません。その量、なんと約37万トン。これは日本国内で収穫されるジャガイモの約19％相当です（一部輸入品もあり）。

この数字を聞いて驚いてしまったのですが、それだけの量のジャガイモが必要ということは、万一不作にでもなったら一大事です。ジャガイモの収穫量が最も多くなるのが9月〜10月。産地は北海道で、この時期のジャガイモを貯蔵して5月くらいまで使用しています。5月末〜6月には鹿児島のものを、その後は北上して7月、8月は関東や東北のジャガイモを使います。そして9月からは北海道というように回転させることで、37万トンというジャガイモを確保しています。

それにしても、国内のジャガイモの5個に1個はカルビーが……。これからジャガイモを見る目が変わります。

井上さんに「ポテトチップスは、食べる人にとってどんな存在でありたいか？」と聞いたところ、「日常的にそばにある、気づいたらそこにあるよねがしっくりくる存在」と答えてくれました。戸棚の中に当然のように置かれていて、誰も不思議に思わない存在。当たり前すぎる存在が、ポテトチップスの目指すところなのでしょう。

加えて、子どもにも食べて欲しいというのが、カルビーの想いです。現在は共働きで家族の時間の確保が難しい家庭も少なくありません。学校から帰宅した時に両親は留守にしていますが、ポテトチップスを食べて友達の家に遊びに行ったり習い事に向かったりするのが日常になれば、ポテトチップスは子どもの頃の思い出のお菓子になるでしょう。そうすれば、大人になったときにも我が子に同じようにするかもしれません。

この流れはカルビーにとって売り上げやさらなるロングセラーに欠かせない部分になってくるでしょうが、それ以上にポテトチップスがあって良かったなと思うようなシーンを作れるのは、「その人」にとっての喜びや楽しさ、癒しにつながってくるのでしょう。

ポテトチップスの立ち位置は、食べる人によって全く異なるものです。でもなんとなく自分に寄り添ってくれるスナック菓子のように筆者は感じています。子どもの頃、戸棚を開ければそこにポテトチップスがありました。だからこそ、今でも実家の戸棚を見ると探してしまいます。そして見つけると「いつもポテトチップスがあるよね、この家には」と言ってしまうのです。それがポテトチップスの存在ということです。

