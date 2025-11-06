巨人　来季開幕は３・２７東京Ｄで阪神戦　７３年ぶり青森開催も…来季日程発表

来季のセ・リーグとセ・パ交流戦、クライマックスシリーズ（ＣＳ）などの試合日程が５日、発表された。開幕戦の本拠地開催権は２４年の上位３球団だが、２位だった阪神が選抜高校野球期間のために辞退し、同４位の広島が本拠地開催。３月２７日に巨人―阪神（東京Ｄ）、ＤｅＮＡ―ヤクルト（横浜）、広島―中日（マツダ）で開幕する。巨人は７３年ぶりに青森での１軍公式戦開催も決まった。

今季の巨人は貯金１でリーグ３位。優勝した阪神に８勝１７敗と大きく負け越し、１５ゲーム差をつけられた。チーム全員が悔しさを胸に秘め、若手主体の秋季キャンプで猛練習を送る中で、来季の開幕戦が伝統の一戦に決定。阿部監督は「いい試合ができれば。それまでにしっかり、ちゃんとチーム作りをしてやるだけですね」と決意を示した。

６月３０日には１７年の改修で人工芝化された青森・弘前市の「はるか夢球場」でヤクルト戦が組まれた。巨人の青森での１軍公式戦は１９５３年８月４日の広島戦（八戸）以来７３年ぶりで、弘前では初めて。青森といえば、５０年６月２８日に青森市営球場での西日本戦で巨人・藤本英雄がプロ野球初の完全試合を達成した歴史もあり、注目の一戦になりそうだ。（片岡 優帆）