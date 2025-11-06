じつは、1回だけでは、「ウラン235はわずかしか濃縮されない」…オークリッジの巨大なU字型の、極秘プラントの中でおこなわれていたこと

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

核分裂の発見（1938年）から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

ブルーバックス・ウェブサイトでは、この注目書から、興味深いトピックをいち早くご紹介しています。今回は、ハロルド・ユーリーとジョン・ダニングが考えたガス拡散法の概要を見ていきます。

濃縮度を少しずつ上げていく

ガスというものは、密度の高い領域から密度の低い領域に向かって移動し、全領域の密度が同じになるまでこの移動は続く。

これが、ガスの「拡散現象」である。

【2つの部屋と仕切り壁の穴】 今、大きな箱を用意し、その中央を境にして二つの部分に分ける。便宜上、二つの「部屋」に分けたと表現することにし、一方の部屋を「左の部屋」、もう一方の部屋を「右の部屋」とよぶことにする。

中央に薄い壁を置いて、二つの部屋の境界を作る。この境界の壁には、無数の小さな 穴をあけておく。小さいといっても、ガス分子1個が楽々と通れるくらいの大きさの穴である。 この壁を「多穴壁」とよび、多穴壁はすぐに取り外しのできる覆いでふさいでおく。

【片方の部屋に六フッ化ウランのガスを注入】 この状態で、左の部屋にすでにガス状にされた六フッ化ウランを入れ、右の部屋は空っぽ（真空）にしておく。左の部屋のガスの量が適当になったら、ガスの注入を止める。左の部屋に入っているガスは、ある密度を有しているが、右の部屋のガスの密度はゼロである。

つまり、左の部屋のガス密度は高く、右の部屋のガス密度は低い（ゼロ）。左の部屋に入っている個々のガス分子は、他の分子と衝突を繰り返しながらアチコチと飛び回っており、その平均運動エネルギーがガスの温度を決定する。これらガス分子の運動はまた、ガス圧力の原因となっている。平均して重い分子は遅く走り、軽い分子は速く走っている。

【壁の穴をあける……軽い方が早くもう一方の部屋に移動】この状態から、境界の多穴壁をふさいでいた覆いを一挙に取り去る。すると拡散現象が起き、 左の部屋の密度の高いガスは多穴壁を通って右の部屋に移動しはじめる。多穴壁を通過する際、 重い分子（六フッ化ウラン238）はゆっくり通過し、軽い分子（六フッ化ウラン235）は速く通過する。1秒間に何個の分子が多穴壁を通過するかは、分子の通過速度によって異なる。同じ時間内（たとえば1秒間）に、速い分子（軽い分子）は遅い分子（重い分子）よりも多く、多穴壁を通過する。

したがって、ある程度の時間が経過すると右の部屋にはガス分子が溜まっていくが、通過速度の違いによって軽い分子（六フッ化ウラン235）のほうが重い分子（六フッ化 ウラン238）より多く溜まることになる。

【時間をかけすぎてもいけない……逆拡散のリスク】 ここで「ある程度」と言ったのは、あまり時間がすぎると、こんどは逆拡散が起こり、左の部屋と右の部屋の勾配がなくなって、重い分子も軽い分子も箱全体に均等に混ざりあってしまうからである。これでは、軽い分子の数を濃縮したことにはならない。

ここでも問題となるのは、軽い分子と重い分子の重さの差がきわめてわずかであることと、重い六フッ化ウラン238分子が圧倒的にガスを占めているため、左の部屋のガスと比べると右の部屋に溜まったガスには軽い六フッ化ウラン235分子はほんのわずかしか増加していないことである。

これでは、とてもウラン235が濃縮されたとは言えない。

そこで、右の部屋に溜まったガスを取り出し、そのほんの少しだけ濃縮されたガスを、もう一つのまったく同じ装置（箱）の左の部屋に入れてやるという同様の操作を繰り返すと、その箱の右の部屋には、さらにもう少しだけ濃縮されたガスが溜まるであろう。

実際は、二つの部屋の境界を成す多穴壁をふさぐ必要はなく、左右の部屋につねに圧力差があるようにしておけば、拡散現象は起きる。

「繰り返し」が必要になる

1回の操作では、ウラン235はほんのわずかしか濃縮されないのであるから、濃縮度を高めるためには、まったく同じ装置を多数用意し、それらをつなぎ合わせて（何段階も連ねて）濃縮操作を繰り返さねばならない。

一つの段階から次の段階までガスを運ぶためにはポンプが必要だが、濃縮度90 ーセント前後まで持っていくためには相当の段階数が必要であり、それにともなうポンプもかなりの数となる。ポンプを作動させるには電気モーターを使うので、電力消費量も増大することになる。

実際、のちにマンハッタン計画において、テネシー州オークリッジ（クリントン）にガス拡散法による濃縮設備（「K-25」という符牒でよばれた。記事冒頭の写真参照）を作るに際しては、濃縮工場の建設以前にまず発電所の建設から始めなければならなかった。

そして、建設された工場は、上空から見ると「U字形」になっており、全長800m、拡散段階数は2894にも及んだ。ガス拡散の要となる「何十億もの小さな穴のあいた薄い多穴壁」の設計・製造にも手こずった。

以上が、ウラン235を天然ウランから濃縮するガス拡散法の概要である。

天然ウランの大部分を占めるウラン238から生じる、人工元素「プルトニウム239」

1938年に発見された核分裂現象を理論的に説明したニールス・ボーアとジョン・ホイーラーの「核分裂理論」の発表（1939年）以降、エンリコ・フェルミらの野心的ながら失敗に終わった実験など、欧米の科学者たちが注目した核分裂連鎖反応への挑戦から生まれたウラン濃縮技術開発への流れは、これまでの記事で紹介した「電気磁気法」「熱拡散法」「ガス拡散法」という三つの方法へと行き着いた。

その一方で、もう一つの発見が、その後の原子爆弾開発に大きな影響を与えることになる。

ウラン濃縮の方法が探られていた頃、カリフォルニア大学バークレー校のグレン・シーボーグ（1912〜1999年）は、減速された中性子を吸収することによって、天然ウラン中の99.3パーセントを占めるウラン238が、プルトニウム239に変換されることを発見したのである。

天然ウランと減速材とからなる連鎖反応持続装置（パイルもしくは原子炉）では、ウラン235の分裂によって生じた二次中性子はその減速過程でウラン238に吸収されてウラン239となり、2度ほどのベータ崩壊を経てプルトニウム239に変換されるから、時間が経てばパイル内にはプルトニウムが蓄積されていくはずである。

プルトニウムは、化学的にはウランとはまったく異なる元素であるため、パイル内に溜まったプルトニウムは化学分析によって分離できる。

この人工元素「プルトニウム239」の発見はどうなされたのだろうか。

