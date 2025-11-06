消防ひろばに熱海ばたーあんが初協賛!熱海ばたーあんパン400個配布!

熱海ばたーあんと言えば、熱海で行列のできるあんことバターのテイクアウトショップ。そして熱海は熱海大火(1950年4月13日熱海市中心部で発生し、約3分の1の市街地が焼失した大規模火災)の経験から防災に非常に意識の高く、商店街の清掃を火が出た時にすぐ使えるように!と、消防ホースを使って行うほどの町。毎年、熱海市消防本部が秋の火災予防運動として開催する｢消防ひろば｣に熱海ばたーあんが初協賛しました。

｢火の用心｣焼き印の熱海ばたーあんパンを無料配布



11月2日に渚公園で開催された、消防ひろば2025で実際に配られた｢火の用心｣焼き印入りの熱海ばたーあんパンがこちら。日頃、訓練に尽力される消防職員のみなさま、そして来場したか方々に400個が振る舞われました。



熱海市消防本部 消防長 轡田氏から、熱海ばたーあん責任者 佐野氏へお礼を伝える1コマも。1回だけの提供にとどまらず来年以降も、熱海大火を風化させないため･熱海の消防の意識向上のため･熱海に住むみなさまとの交流のために続けて行きたいという強い意思表示もあり、熱海ばたーあんの熱海愛をひしひしと感じました。

熱海ばたーあんの今回の活動は、地元メディアも注目しておりテレビ取材も入りました。インタビューを受けるのは、熱海ばたーあん責任者 佐野氏と、社員 木下氏。季節フレーバーが出ると店に走る熱海ばたーあんファンの筆者は見ていてとても誇らしい気持ちになりました。



そしてこの方も、｢火の用心｣焼き印入り熱海ばたーあんパンを受け取っていました!



熱海のスーパースター!?熱海温泉ホテル旅館協同組合の公式キャラクター｢あつお｣です。熱海をこよなく愛する見た目はおじさま、心は乙女な熱海の妖精は、若かりし頃に社員旅行で訪れた熱海温泉に魅せられて熱海から離れたくなくなってしまったところ、いつの間にか妖精化し熱海に住み着くことになったんだとか。

あつおファンの筆者はテンションダダ上がり。カメラロールがあつおだらけになったことは言うまでもありません。笑

幼年消防クラブによる防火の誓い、火の用心のうた



防災ひろばの見所と言えば、幼年消防クラブ(栄光熱海中央保育園･富士保育園･MOAあたみ幼児学園の3園総勢42名)による防火の誓いと、火の用心のうた!拍子木を打ち鳴らして元気いっぱい開会を後押ししていました。



｢火の用心｣焼き印入り熱海ばたーあんパンも受け取り大役を終えました。今後も、消防イベントに登場し火災予防広報の協力してくれます。

熱海の町を見守る熱海ばたーあん



熱海の大人気スイーツ 熱海ばたーあんの熱海愛を感じた、消防ひろば2025。筆者もちゃっかり｢火の用心｣焼き印入り熱海ばたーあんパンを受け取りました♡おいしいだけじゃない!熱海ばたーあんの今後の熱海での活動にも注目していきます。

【イベント詳細】

消防ひろば2025

日時:11/2（日）9:30-11:30

会場:熱海市渚町｢渚小公園｣

催し:①消防パン祭りと称し、「火の用心」と焼き印したパンを無料配布 ②屈折梯子車試乗、煙体験、消火器取扱い体験 ③ ガチャガチャマシン（消防デザイン） ④消防車両展示（消防車、救急車） ⑤幼年消防クラブによる防火の誓い、火の用心のうた

※あたみ防衛防災フェスタと合同開催

主催:熱海市消防本部

共催:熱海市防火協会･熱海市消防団

【又一庵謹製 熱海ばたーあん】

静岡県熱海市田原本町5-11

0557-81-2777

10:00-18:00

不定休