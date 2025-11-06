本記事は、マネックス証券株式会社が2025年11月4日に公開したレポートを転載したものです。

本記事のポイント

・戦略ポートフォリオの10月のリターン

・11月からは時価ウエイトをベースとした独自ウエイトの運用に切替

戦略ポートフォリオの10月のリターン

戦略ポートフォリオの10月のリターンは、TOPIXに対して11bps、TOPIX500に対しては51bps劣後した。

［図表1］リターン（％, 配当込み） 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

前回記事11月4日配信『時価10億1,210万円…AI相場に「逆襲」を誓う、ストラテジストの本気 「11月・新ポートフォリオ」の中身』で述べたとおり、銘柄選択は悪くなかった。ポートフォリオの上昇率上位10銘柄をみると、図表2のとおりで、ソフトバンクグループ（9984）を取り逃したことを除けば、この相場の主役であるアドバンテスト（6857）やIHI（7013）、フジクラ（5803）など押さえるべきところはしっかり組み入れている。さらに直近で急伸したイビデン（4062）や竹内製作所（6432）、村田製作所（6981）、日本たばこ産業（2914）なども買っている。

［図表2］上昇率上位銘柄 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

ただ、等金額投資であるため大型主導の相場ではどうしても分が悪くなる。仮に時価総額ウエイトであれば図表4のとおり、大幅にベンチマークをビートしていた。

11月からは時価ウエイトをベースとした独自ウエイトの運用に切替

［図表3］10月のパフォーマンス推移（等金額ウエイト） 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

［図表4］10月のパフォーマンス推移（時価総額ウエイト） 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

そんな「たられば」をいくらいっても仕方ないので、11月からは時価ウエイトをベースとした独自ウエイトの運用に切り替えることにした（前回記事で説明済）。ベンチマークもTOPIXに変更する。図表1や図表5から明らかなようにTOPIXとTOPIX500 ではほとんど差がない。

［図表5］運用開始以来のパフォーマンス推移 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

11月の戦略ポートフォリオの銘柄と株数、ウエイトは図表6のとおり。簿価は10月31日の終値が入っている。このポートフォリオの簿価合計10億1,219万500円を基準として、11月以降のパフォーマンスを計測していくこととする。

［図表6］11月の戦略ポートフォリオ 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

広木 隆

マネックス証券株式会社

チーフ・ストラテジスト 執行役員

