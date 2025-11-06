12月5日に全国公開されるディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』の日本版声優として、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、ジャンボたかお（レインボー）、高木渉、梅沢富美男の参加が発表された。

2016年に公開されたディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の続編となる本作では、警察学校を無事卒業し警察官となったキツネの相棒ニックと、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディが再びバディを組むことに。ある日、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになったふたり。これまで以上に絆を試されることとなるふたりだが、やがて、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく。

日本語吹替版では、前作『ズートピア』に続き、前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役として上戸彩、詐欺師の過去を持つ、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの相棒・ニック役として森川智之が続投。さらに、ズートピアの謎の鍵を握る、陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役を下野紘、そしてズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役を山田涼介が務める。

新たに発表されたのは、US本国オーディションを経て決定したズートピアの新たな仲間となる日本版声優陣。

髙嶋が演じるのは、俳優から政治家に転身しカリスマ性で人々を魅了する馬の市長・ウィンドダンサー。髙嶋は「前作『ズートピア』を観た時に、なんて深い作品なんだろうと感動したので、オーディションの声がかかった時はむちゃくちゃ嬉しかったですね。受かった時はもう大興奮でした！」と本作の出演の喜びを語った。自身が演じるキャラクターについては「馬が好きなので、自分がいつも乗馬している最中の馬との語らいの声や馬のいななきをアフレコする時に入れすぎちゃって、監督に『ちょっと、馬感を減らしてください』と言われたこともありました（笑）」と馬好きな髙嶋ならではの収録時のエピソードを明かした。

「ズートピアには爬虫類がなぜいないのか？」という本作最大の謎のカギを握るヘビ・ゲイリーの手がかりを知る、ズートピアに隠れ住むトカゲの重鎮・ヘイスースを演じるのは、柄本。今回がディズニー作品初参加となる柄本は、幼いころにディズニー作品にも触れていたと話し、その魅力について「やっぱり絵や動きが可愛らしいですよね。そういったものを見ると笑顔になるんじゃないでしょうか」と語り、今回アフレコをした際の自身の声については「声優のお仕事はそこまでたくさんやっていませんから、どんな風に感じられたか逆に聞きたいですね」と観客の反応を楽しみにしているとコメントを寄せている。

そんな謎多きゲイリーを逃がしてしまったジュディたちを追いつめる、実直な腕利きのイノシシの警部・ホグボトム警部役には、紅しょうがの熊元プロレスが決定。熊元は「母親がディズニーが大好きで、家もディズニーランドのようにしてくれていていました。私は一人っ子なので（母には）ミニーマウスのように可愛く育てられました」と幼い頃の思い出を振り返る。今回演じたホグボトム警部とは共通点があるそうで「共通点は迫力ですかね（笑） 最初は何で私なんだろう？と思っていたんですけど。私のことを知ってくれたうえで選んでくれたのかな？と思うくらいに通じるものがあったので嬉しかったです」と喜びをにじませながら明かした。

ズートピアに隠された秘密の場所へ案内をする、おおらかで頼れるセイウチの船長・ラス役を演じるのは、レインボーのジャンボたかお。「ディズニー作品は面白いのはもちろんですが、ちゃんと大笑いできるのが本当にすごいと思います。世界にはいろんな笑いがあると思いますが、世界中の子供や大人たちを大笑いさせているのが、めっちゃすごいなと思います」と芸人目線でその魅力を語った。また、自身が演じるキャラクターについては「ほぼ“ジャンボ”と言っていいんじゃないですかね。水の中から“俺が出てきた”と思って、スタッフさんにこれは僕ですと伝えました」と話し、初参加となるディズニー作品でのアフレコ時も「震えるぐらいしっくりきました。子供の時からやっていたような気がするくらい、信じられないぐらいスムーズにラスの声が出ました」とキャラクターとのシンクロ度合を明かした。

犯罪組織のボスのアリクイ・アントニー役を務めるのは高木。『カールじいさんの空飛ぶ家』のガンマ役などでディズニー作品に出演している高木だが、前作『ズートピア』は一観客として楽しんだと話し、「とにかく絵が素敵で引き込まれます。物語と音楽もいいし、本当に続編に出られて嬉しかったです」と本作に出演できる喜びを語っている。

さらに、山田演じるパウバートの父でもあり、ズートピア創設者一族の長で、街で絶大な権力を握るオオヤマネコの実業家ミルトン・リンクスリー役には梅沢が決定。梅沢は本作で人生初のオーディションを経験したと明かし「ウキウキしながら声を入れて、本国の方にOKもらった時はもう天にも昇るような気持ちでした！ 初めて役者になろうと思い、頑張って舞台に立った時のような気持ちに戻りました！」とその喜びを語った。また自身の役どころとの共通点を聞かれると、「詳しいことは言えないのですが、ただ一つ言えるとしたら、とっても優しいお父さんなところです」と明かした。

あわせて日本版声優陣の特別映像も公開。各キャラクターが、それぞれの要素を取り入れた特別衣装を身にまとい、キュートなポーズやユニークな表情を見せている。（文＝リアルサウンド編集部）