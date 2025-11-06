2026年1月期に放送されるTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に、岩瀬洋志、志賀李玖、松瀬太虹、HOJIN、ISAACが出演することが決定した。

本作の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。中村倫也演じるかつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指していく。

劇中に登場する７人組ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっていくことが決定している。

新たに発表されたキャスト5名が演じるのは、NAZEのライバルグループとなる、『DREAM STAGE』発の期間限定ボーイズグループ「TORINNER（トリナー）」。 TORINNERは、新人ながらK-POP界のライジングスターと称されるエリートチームで、チーム名は「TOP／RUN／WINNER」が由来となっている。元々NAZEと同じ事務所の練習生だったが、上位5人だけが大手事務所に引き抜かれて結成。韓国でのデビュー後、圧倒的なパフォーマンスの高さとクールでセクシーな魅力で一躍人気グループの座にのぼりつめた。メンバーの中には、NAZEを「負け犬」「残り物」と蔑む者もいるようだ。

そして、センターを務めるリョウはグループでも圧倒的人気を誇るが実はNAZEに実の弟がいて……という設定。そんなリョウを演じるのは、『新空港占拠』（日本テレビ系）で話題を集め、『タカラのびいどろ』（BS朝日）でドラマ初主演を務めた岩瀬。岩瀬は本作で、本格的なダンスに初挑戦する。

TORINNERとして出演するそのほかの4人も、現役のダンスボーカルグループメンバー。リョウに対抗心を抱くヨヌ役にHOJIN（KAJA）、同じグループに所属するISAACがニック役に。またアイク役に志賀、イロ役に松瀬が決定した。

ヨヌを演じるHOJINは、韓国出身で6人組ボーイズグループ・KAJAのメンバー。本作で初めての演技に挑戦する。

アイクを演じる志賀は、『六月のタイムマシン』（BS12）で主演を務め、ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）のメンバーとして活動している。

イロを演じる松瀬は、2021年に開催された「第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。昨年始動した、アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightのリーダーを務めている。

ニック役のISAACは、アメリカ・ロサンゼルス出身で、HOJINと同じくKAJAのメンバーの一人。KAJAの末っ子（マンネ）としてグループを盛り上げる存在だ。HOJIN同様、本作で演技に初挑戦する。

TORINNERは、劇中でも歌唱やダンスといったパフォーマンスも披露する。また、放送に先駆けて楽曲も配信。TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」では、TORINNERのメンバーがボーイズグループとして仲を深めていくまでを追った密着コンテンツも配信される予定だ。

●岩瀬洋志（リョウ役）コメント今作に出演が決まった時は、嬉しい気持ちが強かったです。芸能活動を始めてから、ずっと音楽に挑戦してみたいと思っていましたし、それを作品の中でお芝居と共に皆様へお届けすることが夢でした。今回は、ダンス、歌だけでなく、韓国語でのセリフなど自分にとって多くの挑戦があります。ワクワクが止まりません!!TORINNERの魅力はなんといっても圧倒的なスター性とカリスマ性。それをドラマを通して少しでも多くの人に知っていただけるようTORINNERのメンバーとして、頑張ります。5人を沢山愛してもらえると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）