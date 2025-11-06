¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÂæÏÑ¤Î½ù¼ãô¦¤Ë¶ËÈëÀÜ¿¨¡¡158¥¥í±¦ÏÓ¡¢³ÍÆÀÁÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£¥ª¥Õ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂæÏÑ¡¦Ì£Á´¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÍèÆü¤·¤¿½ùÂ¦¤ÈµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¶ËÈë¤Ë¸ò¾Ä¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£6Æü¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤ò¡È¥×¥ì¥¼¥ó¡É¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡½ù¤Ï2023Ç¯ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç¤Ï¹ñÆâÂ¾µåÃÄ¤È¤âÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡ÈÀè¼ê¡É¤òÂÇ¤Ã¤¿·Á¤À¡£±Ê°æÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÉôÄ¹¤Ï¡Öµå¤ËÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤ëÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÂÎÎÏÅª¤ÊÌÌ¡×¤È¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
