副首都構想の成否は連立政権の命運を握るといわれる。その割に国民の認知度は高くない。副首都の姿がまだはっきりしないからである。

与党だけで性急に実現を目指すべきではない。副首都の具体像を示してもらい、国会で必要性から議論したい。

自民党と日本維新の会は連立政権発足に当たり、12項目の政策に合意した。維新が特にこだわっているのが副首都構想で、2026年に関連法案を成立させたい考えだ。

高市早苗首相は今臨時国会で「早急に与党による協議体を設置する」と述べている。

維新がまとめた法案の骨子によると、副首都は東京圏と並んで日本経済をけん引し、東京が被災した場合に首都機能を代替する。希望する道府県の申請を受け、首相が指定する仕組みだ。

副首都の要件は（1）東京都のように特別区を設置している（2）都市機能の集積度が高く、経済活動が活発（3）東京圏と同時に被災する恐れが少ない−の3点を挙げた。

東京が大地震などの災害に遭った場合、都心に集中する政治や行政の中枢機能がまひする可能性がある。非常事態に備え、他の地域で首都機能を補う狙いは理解できる。

では、副首都に政府機関をどのくらい移転させるのか。骨子だけでは具体的なことが分からない。

東京圏と並び日本経済をけん引する機能は、副首都である必然性がない。

一般に首都とは政府機関を置く都市だ。海外を見ても、国内を代表する経済都市が首都であるとは限らない。

骨子には新事業創出に必要な規制緩和、国から道府県への税源移譲、国税減免など副首都への特例措置が並ぶ。

交通の利便性向上、エネルギーの安定需給といった経済基盤整備も進めるようで、かなりの規模の事業費と経済効果が見込まれる。副首都の実現は、都市機能を拡充する手段のようにも見える。

人口の東京一極集中の是正も目的に含まれているが、その道筋は定かでない。

維新は数ある政策課題の中で、副首都構想を連立政権参加の絶対条件とした。否定しているとはいえ、維新が拠点を置く大阪を想定していると考えるのが自然だろう。

要件の1番手に挙げた特別区の設置を検討した地域は、全国で大阪以外にない。

ただし、大阪市を廃止して四つの特別区に再編する維新の大阪都構想は、2度の住民投票でいずれも否決された。国策によって三たび実現を図るのは民意に沿わない。

都市のありようを決めるのは国や政党ではない。そこで暮らす住民の意思を最優先すべきだ。

九州では複数の首長が「首都機能のバックアップは福岡が候補地になり得る」と関心を示している。知事と経済団体代表との会合でも話題になった。当面は与党や国会の議論を見極めたい。