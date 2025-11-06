鋼製ワイヤロープの老朽化で開閉を停止しているクラサスドーム大分（大分市横尾）の可動式屋根について、佐藤樹一郎知事は4日の定例記者会見で、早ければ2026年度から3年をかけて復旧を目指す方針を示した。計20本あるワイヤロープ（直径75ミリ）のうち10本を取り換える。事業費は約30億円を予定する。

ドームは2001年完成。サッカーJ2、大分トリニータの本拠地でもある。屋根はワイヤロープをウインチで巻いて開閉しているが、目視点検で老朽化が判明して昨年6月に停止。以降、開いたままで使用を続けている。

可動式屋根の復旧を目指す理由について、佐藤知事は▽大分陸上競技協会など10団体から要望書が提出された▽ドームが広域防災拠点になっている▽今年夏に人気アーティストのライブで2日間8万人を動員するなど、集客イベントの開催が見込める−と説明。「事業費は国の予算をしっかり調査し、最大限利用する」と述べた。

県によると、ワイヤロープ10本とそれを支える滑車（直径66センチ）160個を取り換える工事本体にかかる費用のほか、仮設足場設置費などを含め、事業費として約30億円を見込む。工事車両の出入りに伴い、陸上トラック（走路）の一部に保護板を設置するため、ドームを使用できない期間が生じるという。残り10本のロープについては定期点検の結果を踏まえ、更新時期を検討する。（中野剛史）