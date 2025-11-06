熊本県和水町で2019年1月に最大震度6弱を記録した地震により石棺が被災した同町の国史跡「江田船山古墳」について、町教育委員会は、石棺内部に補強フレームを設置するなど最終的な復旧方針を決定した。専門家の町史跡等保存整備審議会（杉井健委員長、4人）に意見を求め、検討を進めてきた。来年3月までに復旧工事を終える予定。

石棺は、阿蘇凝灰岩の切石を組み合わせた「横口式家形石棺」と呼ばれる埋葬施設。本震と震度5弱の余震で元々あった亀裂の拡大や新たな亀裂、石材の剥落、ずれなどが生じていた。

これらの修復には、狭い空間で重さ約2トンの蓋（ふた）石を持ち上げる必要があり、困難を極める。このため町教委は、将来的に地震が発生しても亀裂やずれをこれ以上拡大させない補強策で対応することを決めた。

具体的には、揺れた場合の動きを最小限にするステンレス製の補強フレームなどを石棺内に設置し、石棺の外側には発泡スチロールなどを充てんする。蓋石の周りには形状を合わせたウレタンを充て、横ずれを抑制する。

文化財の価値を伝えるため、公開活用できる姿を保つことや、石棺に施された赤色顔料をできるだけ保存する方針も確認した。

審議会は10月10日に開催。杉井委員長は「現状で最良と思われる復旧方法だ。災害に備える対策として、全国の参考になるのではないか」と話した。 （宮上良二）