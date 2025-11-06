戦後80年の節目に開催中の「ながさきピース文化祭2025」の一環で、佐世保の歴史を「海」「平和」という二つの切り口から見つめ直した特別展が、長崎県佐世保市博物館島瀬美術センターで開かれている。この地域に現代人の祖先が暮らし始めたとされる4万年前ごろからの出来事を、収蔵品などを通じてたどる内容。関係者は、海との関わりを通じて発展し、平和も戦禍も体験した歴史を再確認してほしいと考えている。（重川英介）

タイトルは「させぼピース展−海からたどる、時の旅」。建物全体を展示場に見立て、来場者は全体の概要を示す5階から順に、時代ごとに分けられたフロアを鑑賞しながら下りてくる仕掛けになっている。

先史・古代（4階）の展示で目を引くのは市内の洞窟遺跡で見つかった石棺に納まる人骨＝写真❶。舟をこいで魚介類を得る暮らしが上腕骨を発達させたと考えられるという。当時は沖縄とも交易があったことが、発掘された貝殻のアクセサリーから判明。生き抜く厳しさと同時に心の豊かさも感じさせる。

中世・近世（3階）にはキリスト教をはじめ外来の文物が海を越えて押し寄せ、後に禁教令が出されたことでこの地域にも多くの潜伏キリシタンが生まれた。信仰を示すふすまの引き手のマリア像＝写真❷＝が弾圧の時代を象徴する。

近代・現代（2階）に入ると、佐世保湾の複雑な入り江と深い水深が軍港に適すると見いだされ、鎮守府が置かれた＝写真❸は開庁当時の図。地域は急速に発展を遂げたが、大戦では空襲の標的となり、多くが犠牲ともなった。

◇

特別展では計194件を展示。11月30日までの期間中は無休で、観覧は一般1200円、中学生800円、小学生以下無料。問い合わせは島瀬美術センター＝0956（22）7213。