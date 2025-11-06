年末に向けて交通事故に気を付けて−。長崎県警によると、例年日没が早まるこの時期は1年のうちで死亡・重傷事故が多発するという。特に今年は、事故による死者が27人（4日時点）で、前年同期と比べて7人増えている。県警はドライバーへの交通指導のほか、歩行者や自転車利用者には反射材の着用を呼びかけている。

「こんばんは。最近、日が短くなってきていますね」。4日夕、長崎市幸町の稲佐橋前の交差点で、長崎署員など7人が、行き交う人にたすき型の反射材を配布した。受け取った同市の40代女性は「車に早く気付いてもらえるようにして身を守りたい」と話した。

県警が2022〜24年の死亡・重傷事故を分析したところ、3年分の平均は10〜12月が95件で最も多く、1〜3月87件▽7〜9月72件▽4〜6月66件と続いた。10〜12月に多発している理由について、県警交通企画課の松尾浩晴管理官は「日の長かった夏から日没が早まり、人々が活動している時間帯も暗くなるためだ」と説明する。

県警は、事故が多発するエリアのパトカー巡回や、歩行者が道路を横断している際の車やバイクの取り締まりを強化していく。松尾管理官はドライバーに対しては「2、3秒の油断で事故は起きる。暗くなり始めたら早めにライトを点灯し、運転に集中を」。歩行者には「反射材を活用するほか、暗めの服は避けて明るい色の服を着てほしい」と注意を促す。（鈴鹿希英）