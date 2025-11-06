長崎県教育委員会は5日、平戸市で江戸時代から続く伝統行事「舘浦（たちうら）の須古踊」を新たに県無形民俗文化財に指定した。子どもを含めた幅広い世代が参加しており、地域を挙げた伝承への意欲の高さなどを評価した。県指定文化財は400件となった。

県教委によると、舘浦の須古踊は、同市の生月島南部にある舘浦集落で毎年8月に豊漁や豊作、家内安全を願って行われる。笠をかぶった着物姿の住民たちが集落を練り歩き、神社仏閣などで「奉納踊り」を披露する。踊りの最後に登場する、大きな傘型の「傘鉾」には巻物や巾着がぶら下げられており「極めて特徴的」（県教委学芸文化課）。諏訪神社（長崎市）の例大祭「長崎くんち」の傘鉾とは趣が異なるという。

須古踊は佐賀県白石町から県内に伝わったとされ、舘浦集落では遅くとも江戸時代中期に始まった。現在は地元の保存会メンバー約10人を中心に、本番は集落の住民60人ほどが参加する。

この他、県教委は2001年に有形文化財に指定した東彼杵町の「キリシタン墓碑」2基のうち、1基について近年の研究から仏式墓と判明した、として指定を取りやめた。（一ノ宮史成）