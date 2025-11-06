¡Îº´²ì¸©¡Ïº´²ì»Ô¤Ç9Æü¡¢¡ÖËÜÎø¥Õ¥§¥¹¡×¡¡Ãæ¹âÀ¸¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¡×ÂÐ·è¤Ê¤É
¡¡¡ÖÆÉ½ñ¤Î½©¡×¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤¬ËÜÎø¥Õ¥§¥¹¡×¤¬9Æü¡¢º´²ì»Ô¤Î¥¢¥Ð¥ó¥»¤Ê¤É¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£Ãæ¹âÀ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Ð¥È¥ë¡×¤Î½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Î¤Û¤«¡¢ºî²È¤Îº£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬ÌÜ¶Ì¤À¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Ð¥È¥ë¤ÏËÜ¤Î¾Ò²ð¸å¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡Ö°ìÈÖÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¡×¤ò·è¤á¤ë¡£ÅâÄÅ»Ô¤Èº´²ì»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Í½Áª²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿20¿Í¤¬¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤é¥¢¥Ð¥ó¥»Æâ¤Î¸¦½¤¼¼¤Ç½à·è¾¡¤ËÎ×¤à¡£¸á¸å1»þ¤«¤é¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹â¤Î¤½¤ì¤¾¤ì4¿Í¤¬·ãÆÍ¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ï¡¢´ÑÀï¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï·è¾¡¤Î¸å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Â¼¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡Ö¾®Àâ¾Ò²ð¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤±¤ó¤´¤µ¤ó¡¢»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£·è¾¡¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Î´ÑÍ÷¤Ë¤ÏÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é²ñ¾ìÁ°¤ÇÇÛÉÛ¡£¥È¡¼¥¯¤Î¤ß¤Î´ÑÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ð¥ó¥»¤½¤Ð¤Î¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤Î¿¹¡×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥ë¥·¥§¤äËÜ¤Î¸ò´¹²ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¸©¤Þ¤Ê¤Ó²Ý¡á0952¡Ê25¡Ë7313¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
