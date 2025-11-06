電子マネーを悪用した手口の偽電話詐欺被害を防ごうと、佐賀県は、コンビニで電子マネーカードを購入する人に注意を促す専用の封筒を作成した。各店舗で手渡す際、この封筒に入れることで詐欺の可能性に気づいてもらう狙いがある。10月24日に贈呈式を開き、県内6社のコンビニ関係者が出席した。

電子マネーを悪用した詐欺は、だまそうとする相手に電話などで「未納料金がある」「PCのウイルス除去に手数料がかかる」などとうそを言い、カードを購入させ、記載された番号を聞き出す手口が一般的だ。封筒には、犯行で使われる文言を記載し「『電子マネーを買ってきて』はすべて詐欺！」「カード番号を伝える前に、まずは警察に相談！」と警告している。県内全てのコンビニ375店舗に200枚ずつ配布する。

県警によると、電子マネーに特化した統計はないが、今年の県内の偽電話詐欺認知件数は、9月末時点で201件。被害額は10億8314万円にのぼる。贈呈式で、県県民環境部の諸岡泰輔部長は「注意喚起を行い、一件でも多く未然に防止してもらえればありがたい」とあいさつした。（田中早紀）