佐賀県鳥栖市京町の駅前不動産スタジアムで10月29日、合同のテロ対処訓練があり、警察や消防、事業者の関係機関が連携を確認した。鳥栖署によると、テロを想定したスタジアムでの訓練は4回目。

県警、鳥栖・三養基地区消防本部、市、サッカーJ2サガン鳥栖の運営会社「サガン・ドリームス」、スタジアムの警備を担う「ユニベールウエスト」、「日本語学校弘堂国際学園」から約90人が参加した。

訓練は、サッカーの試合日にスタジアム北側の手荷物検査場付近で、刃物を持った男が観客を切りつけた−と想定してスタート。目撃した留学生がスマートフォンで実際に110番通報し、現場の状況を日本語で伝え、警察官や救急隊員が駆け付けた。男はスタジアム内に逃走し、客席でマシンガンを発砲。県警機動隊の銃器対策部隊が出動し、男の身柄を確保した。

終了後、鳥栖消防署の永田文隆署長は「警察、消防の伝達や連携がうまくいった訓練だった。今後の活動の備えになればと思う」と講評した。

通報したバングラデシュ出身のアクタ・シャミマさん（23）は「犯人の服はよく見ていなかったが、ナイフが短いことは言えた。（通報時は）質問をよく聞いて、ゆっくりはっきり言いたい」と話した。（前田絵）