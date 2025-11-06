「一支国（いきこく）と土佐のクニ」と題した特別企画展が、吉野ケ里歴史公園（佐賀県神埼市、吉野ケ里町）で開かれている。「魏志倭人伝」の時代の遺物や資料から、各地に存在したクニの特色を吉野ケ里遺跡と比較しながら探るシリーズの第7弾。青銅器や鉄器など225件を展示している。9日まで。

魏志倭人伝に登場する一支国は現在の長崎県壱岐市と考えられ、中国大陸や朝鮮半島との交易で重要な役割を果たした。一方、土佐（現高知県）は、九州の武器形青銅器と近畿の銅鐸（どうたく）が混在して見つかっており、九州と近畿の交通の中継地点だったとみられる。

企画展では、国特別史跡「原の辻遺跡」や、弥生時代の環濠（かんごう）集落跡「カラカミ遺跡」など壱岐市を代表する遺跡から土器や鉄器を展示。高知県からは装飾の文様が入った銅鐸や、四万十町の高岡神社で現在も祭事に使われている銅矛などが並ぶ。

吉野ケ里遺跡のコーナーでは、中国大陸の影響が色濃く表れた出土品を複数紹介している。同公園管理センター歴史専門員の小林昭彦さんによると、大陸から半島を経て九州に行き着くのが当時の外交ルートの主流だといい、「それぞれの地域の特色を見比べつつ、悠久の歴史の流れを感じてほしい」と話している。（竹中謙輔）