¡Îº´²ì¸©¡ÏÍÄ»ù¤é°¦¤é¤·¤¯¡¡ÅÁÅý¤ÎÉâÎ©ÊôÇ¼¡¡°ËËüÎ¤¡¦³Ù¿À¼Ò
¡¡º´²ì¸©°ËËüÎ¤»ÔÂçÀîÆâÄ®¤Ç10·î25Æü¡¢³Ù¿À¼Ò¤Î½©¤ÎÂçº×¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Ï¼¤ÎÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¿ÀÍÁ¡Ê¤ß¤³¤·¡Ë¤¬1Æü¤«¤±¤Æ»á»Ò¤¬½»¤àÃÏ°è¤ò½ä¹Ô¡¢º£Ç¯¤ÎÅöÈÖ¤òÌ³¤á¤ëµÈÅÄÃÏ¶è¤ÎÌó90¿Í¤¬¡¢³ÆÃÏ¶è¤ÇÅÁÅý¤ÎÉâÎ©¡Ê¤Õ¤ê¤å¤¦¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³Ù¿À¼Ò¤ÏÊ¿°ÂËö´ü¤ÎÉð¾ÄÃÀ¾È¬Ïº°ÙÄ«¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀîÆâ»³¤ÎÇØ¸å¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¹õÈ±»³·Ï¤ÎÃæÊ¢¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡£ÉâÎ©¤Ï200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Î¾ÃÏ¶è¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀµÎÏË·¡¢Ê¡Ìî¤Î·×4ÃÏ¶è¤¬»ý¤Á²ó¤ê¤ÇËèÇ¯¤³¤ÎÆü¤ËÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ä±ä´ü¤ò¶´¤ó¤À¤¿¤á¡¢µÈÅÄÃÏ¶è¤¬ÉâÎ©¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¾à¡Ê¤«¤Í¡Ë¤äÅ«¡¢ÃÏÓò»Ò¡Ê¤Ð¤ä¤·¡Ë¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÄ´¤Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÍÄ»ù¤«¤é¹â¹»1Ç¯¤Þ¤Ç¤Î13¿Í¤¬¡¢²ÚÎï¤Ç°¦¤é¤·¤¤ÍÙ¤ê¤Çº×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸«¼é¤Ã¤¿Á°ÅÄ¹¯Â§¶èÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï7·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢¸øÌ±´Û¤Ç¤ÎÎý½¬¤òËÜÅö¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡£¾¯»Ò²½¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£²ó¤â²¿¤È¤«Ìµ»öÊôÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢²þ¤á¤ÆÃÏ°è¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë