プロ野球・巨人の石塚裕惺選手ら4選手がウインターリーグに参加するため、オーストラリアに向け、出発しました。

オーストラリアでの“武者修行”に行くのは石塚選手、荒巻悠選手、代木大和投手に田村朋輝投手です。去年ドラフト1位の石塚選手は「日本ならではの細かい野球とか、いまも秋季キャンプでサインプレーなどをやっていますし、それをしっかり応用させて、チームを引っ張っていけるようにと（球団からも）言われたので、しっかり取り組んでいけたらなと思います」と意気込みました。

荒巻選手は今季1軍で31試合に出場。54打数16安打と3割近い数字をたたき出していて、守備でも熱いプレーが何度も飛び出しました。今回のウインターリーグ参加については「レギュラーを取るための武者修行」と位置づけ、「すべてにおいてレベルアップする」と誓いました。

24年4月にトミー･ジョン手術を受け、育成となった代木投手は今年6月に実戦復帰を果たしています。今回の目標は「投球スキルを上げること」。まっすぐの球速や精度を上げることはもちろんですが、勝負球となる変化球を磨くことも課題にしていて、「対バッターで自分の感性を磨いていきたいです」と語りました。

同じく育成の田村投手は「まっすぐで押せる投手になりたい」と目標を設定。また、まっすぐで空振りを取れるように、速い変化球を実戦で試してモノにしたいと続けました。

巨人4選手が参加するアデレード・ジャイアンツ。MLBフィラデルフィア･フィリーズのマイナー選手なども参加する予定となっています。