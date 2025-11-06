連日、各地で出没しているクマについて、『news zero』20年目の特別企画を5日から2夜連続でお伝えします。5日は、相次いでクマが出没するようになった理由に迫ります。

調査にあたるハンターに密着取材する中で、取材班が実際に北海道でヒグマを目のあたりにする場面もありました。

◇

取材班は北海道砂川市で、いわゆるクマハンターに1週間密着。取材の中で実際にクマを目にすることに。取材で見えてきたのは「クマの生態」と「ハンターの苦悩」でした。

■「どこにヒグマいてもおかしくない」

取材初日。『news zero』が同行したのは、市からの依頼を受けてクマの調査を行う、いわゆるクマハンター。北海道猟友会の池上治男さんです。

北海道猟友会砂川支部長 池上治男さん（76）

「箱わなナンバー3を見に来ました。作動していません」

市からの依頼を受けて設置した、箱わなの確認作業をしています。

池上治男さん

「どこにヒグマいても、おかしくないんだ」

そう話す池上さんは、市と連携してクマの調査を行っていますが、今は銃を使うことができません。

過去にヒグマを銃で撃った際に、建物に向けて発射したとして銃を没収されました。それでも、住民の安全を守るためにと、活動を続けているのです。

■7月から「ヒグマ注意報」 今年度すでに15頭捕獲

同行初日から、動きがありました。

池上治男さん

「ヒグマだ。（車を）降りるぞ」

「けさだな、これ、（斜面を）降りてきて、シカじゃないよ」

足跡は、道路を横切っていました。

池上治男さん

「これは後ろ足だから27センチはあるな」

「シカを追っている」

近くのリンゴ農園には、木をのぼった跡が。

クマ被害に遭った リンゴ農園

「毎年（クマが）出入りしてたけど、今年ぐらいまとめて被害受けたのは初めて」

砂川市では、ヒグマの出没や活動が活発になった際に発出される「ヒグマ注意報」が7月から出され、今も続いています。

実際、今年度捕獲されたのは15頭で、これまでの最多捕獲数の3倍です。

■「シカいるってことは、ヒグマいないってこと」

取材2日目。

クマは明け方の時間に活動するといい、この日もクマの活動時間にあわせ、日の出のタイミングで出発。たくさんのシカの姿がありましたが、クマの姿はありません。

池上治男さん

「シカいるってことは、ヒグマいないってことだよ」

「クマを恐れるシカがいる場所にはクマがいない」と推測する材料になるといいます。

■取材7日目、ヒグマが箱わなに…

そして『news zero』が取材を始めて7日目。池上さんと一緒に見たのは、箱わなにかかったヒグマです。

『news zero』取材班

「めちゃくちゃ大きいですね」

安全を確保した上でカメラを向けると…。

池上治男さん

「1メートル50センチあると思う。中で相当暴れて」

『news zero』取材班

「ツメも長いですね」

捕獲したクマは、市に渡し駆除されるといいます。

■さらに別の場所で…シカを食べているクマを発見

この日、クマは別の場所でも。警察官も出動していました。

池上治男さん

「シカの死骸があったということは、向こうで倒したということ」

しかし周囲で見つからず、移動しようとしたとき…。

池上治男さん

「そこにいるってこと？今」

警察官

「今の話なんで」

池上治男さん

「今行く」

そこで見つけたのは…。

『news zero』取材班

「クマがシカを食べています」

探していたクマを発見。子グマです。

■ハンターも銃をすぐに撃つことはできず…

『news zero』取材班

「親グマが近くにいる可能性も？」

池上治男さん

「親は林に隠れているかも」

より危険な親グマが、近くにいる可能性があるといいます。

『news zero』取材班

「すぐ駆除することはできない？」

池上治男さん

「できない」

周りに建物などがあるため、ハンターも銃をすぐに撃つことはできません。

自分の獲物を取られないように、シカを埋めるような行動も見られました。「土饅頭（どまんじゅう）」といって、人里で見られるのは珍しい光景だといいます。

その後、市の職員やハンターが対応し、クマはシカを置いて、山の方へと去っていきました。

■駆除制度が廃止 個体数が30年で2倍に

クマはなぜ、ここまで出没するのか？

クマの出没が増えている背景に「個体数の増加」を、地元の専門家は指摘します。

ヒグマの生態に詳しい 北海道立総合研究機構 釣賀一二三さん

「積極的な捕獲がされなくなって、分布が回復してきている」

激減したヒグマ保護のため1990年から、それまであったクマの駆除制度が廃止されると、この30年ほどで生息域が拡大。クマの個体数は2倍以上に増えているといいます。

では、人里に現れるようになった理由は…

北海道立総合研究機構 釣賀一二三さん

「人の住んでいるところとクマの生息地の間に果樹園があった地域もあって。そういった果樹園がこう撤退するというか、やめていく中で果樹園が森林に戻っていった」

クマの生息地と住宅地が、隣り合う状態になっているといいます。

■「駆除には葛藤がある」

取材中に、目のあたりにしたクマ。

池上さんは、これまでもクマによる人や農産物の被害をたくさん見てきたといいますが「駆除には葛藤がある」といいます。

『news zero』取材班

「駆除しなくていいなら、したくない？」

池上治男さん

「それは誰でもそうでしょ、駆除しなくていいのを、わざわざあえて山の奥まで行ってヒグマを駆除は考えられない」

「保護すべきものは保護するし、駆除しなきゃいけないものはやむを得ず駆除する」

「地元に密着しているハンターは、住んでいる農家の人や地域住民の安全願っている」

（11月5日放送『news zero』より）