¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö£±ÉÃ¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤È¤³¤À¤ï¤ê¡¡£×£Â£Ã¥ë¡¼¥ë¤Îà¥ï¥Êá¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡ÍèÇ¯£³·î³«Ëë¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¡££Î£Ð£ÂÁÈ¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¶¯²½¹ç½É¤¬£¶Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££Í£Ì£ÂÁÈ¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÉÔ»²²Ã¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤é»ø¼óÇ¾¿Ø¤Ï¹ñÆâÁÈ¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤ë°Õ¼±¡×¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¡Ø£±ÉÃ¡Ù¤Ø¤Î°Õ¼±¤È¤³¤À¤ï¤ê¡×¡££×£Â£Ã¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ï¹ñÆâÁÈ¤¬ÉáÃÊ¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë£Î£Ð£Â¤è¤ê¤âÅê¼ê¡¦ÂÇ¼Ô¤È¤â¤Ë»î¹ç¿Ê¹Ô¤Î¡Ö´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡×¤¬»þÃ»²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç²ñËÜÈÖ¤Ç¤Ï»î¹çÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇºÙ¤«¤¯»þ´Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢ÆâÍÆ¤Ï£Í£Ì£Â¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£Åê¼ê¤Ê¤éÌµÁö¼Ô»þ¤Ï£±£µÉÃ°ÊÆâ¡¢ÍÁö¼Ô¤Ç£±£¸ÉÃ°ÊÆâ¤ÇÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ç¤Î¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¡¢¤±¤óÀ©µå¤Î²ó¿ôÀ©¸Â¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤âº£¹ç½É¤Ç¤ÎÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ø´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤Þ¤«¤êÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼éÈ÷Ãæ¤ÎÆâÌî¿Ø¤¬ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¸å¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¡×¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤Ç£³¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¹¶·â¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤â£Î£Ð£Â¤Î»þ¤È¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£Ìî¼ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë»î¹ç¿Ê¹Ô¤Ø¤Î°Õ¼±Å°Äì¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡£Î£Ð£Â¥ë¡¼¥ë¤È¤Î»þº¹¤Ê¤é¤Ì¡ÖÉÃº¹¡×¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿³È½¤«¤éÅê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö£±¥Ü¡¼¥ë¡×¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬£×£Â£Ã¥ë¡¼¥ë¤Îà¥È¥é¥Ã¥×á¤À¡£Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¡ÊÄÌ¾ï¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î¡Ë¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õÂÖ¤ò¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¹ç½É¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÂÐºö¡¢ÂÐ±þ¡£¤³¤Î£±ÅÀ¤Î¤ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡£
¡¡º£¹ç½É¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á»ý»²¤Ç¡ÖÉÃ¡×¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£