¡¡¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Íèµ¨¤Ç£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Â¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢£´Æü¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¿·°æÂÎÀ©¤òàºÆ¶¯²½á¡££²£°£±£¸Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µÜºêÆüÆî»Ô¡¦½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·°æ¸ñ¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óºÆÅ¾¸þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Íèµ¨¤Ç¹âÂ´£¶Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÆóËóæÆ°ìÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¿·°æ´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤â¼Í»ß¤á¤ë¤Ê¤É¼¡Âå¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë°ì¿Í¡££²£°Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÂÇ·âÌÌ¤Ç¸÷¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡££²Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï»°ÎÝ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÆóÍ·´Ö¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤â°ì·³¤ÇÆâÌî¤ÏÆóÎÝ°Ê³°¡¢³°Ìî¤âÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ£µ£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ã¸ñ¤Ë¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏºÆÅ¾¸þ¤ò»Ø¼¨¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÊá¼ê°ìËÜ¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Âå¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°éÀ®ÆþÃÄ¸å¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯ÆóËó¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÀè¶î¼Ô¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°éÀ®¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤ò»Ï¤á¤¿£°£µÇ¯°Ê¹ß¡¢ÀÖ¥Ø¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤ê¤Ä¤á¤¿Ìî¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï°ì·³¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¤³¤Î£²Ç¯¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¸½ºß¤À¤±¤Ê¤¯º£¤Î¥¦¥Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Æ¾Íè¡¢Ëè»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤â¡ÊÊá¼ê¤Ë¡ËºÆÅ¾¸þ¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¡¡ÆóËó¤â¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤Ï¹ÃÈå¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ø¹ÃÈå¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤Æ¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤â¼é¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛÁü¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤¬È¯Â¤·¡¢Ìó£²£°Ç¯¤¬·Ð²á¡£ÁðÁÏ´ü¤Îµð¿Í¡¦»³¸ýÅ´Ìé¡Ê£°£µÇ¯°éÀ®£±°Ì¡¦°úÂà¡Ë¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Ð¿È¤ÎÀé²ìÞæÂç¡Ê£±£°Ç¯°éÀ®£´°Ì¡¦¸½¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¹ÃÈåÂóÌé¡ÊÆ±Ç¯°éÀ®£¶°Ì¡¦¸½µð¿Í¡Ë¤éÂ¾µåÃÄ¤Ç¤Ï°éÀ®½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Â¤é¤»¡¢¥×¥í¤Ç¤âµå»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤Ïº£¤äÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤í¤½¤íÀÖ¥Ø¥ë¤â°éÀ®¤«¤é¤Îà¤¿¤¿¤¾å¤²á¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¯Ìî¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤¤¡£
