¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¤Ê¤Ä¤Ý¤¤µÕ½±Àë¸À¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Îà»ô¤¤»¦¤·áÈ¯¸À¤ËÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎàÍÅÀºá¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤ÎµÕ½±·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿ÆÍ§¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¡½£É£Ó£Í¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£òIX¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡££Ó£á£ò£å£å£å¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿à»ô¤¤»¦¤·áÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¶¶ËÜÀé¹É¤ÈÁÈ¤ß¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡õÎëµ¨¤¹¤º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££±£°·î£²£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤«¤é¡ÖºÇ¶á¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¤¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤±¤Éà»ô¤¤»¦¤·á¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡££Ó£á£ò£å£å£å¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÂª¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ø¤ªÁ°¼¡Âè¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ï¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£³Î¤«¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÆÍ§¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡¢Æ±´ü¤Î°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å£··î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤Î¾åÃ«º»Ìï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤âÇÔËÌ¤·¡¢²¦ºÂ¼è¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÍùÆî¤ËÇÔ¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ëÀïÀþ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é£±£°¼þÇ¯Âç²ñ¤Þ¤Ç¡¢µÙ¤à²Ë¤Ê¤¯Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡££±£°¼þÇ¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤¿¡ÊÃæÌî¡Ë¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤±¤É¡¢¸å¤«¤é¡Ø¤¢¤Î»þ¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¶ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£±£°¼þÇ¯Âç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°ìÈÖÄ¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤«Ç³¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤Î³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò£Ó£á£ò£å£å£å£å¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÍ§¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÍÅÀº¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¼çÌò¤òÃ¥¤¤Éü³è¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï£Ó£á£ò£å£å£å£å¤«¤é¡Ø¤³¤ÎÇ»¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤ªÁ°¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»î¤µ¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¶½¹Ô¤À¤í¤¦¤È±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡£ÍÅÀº¤¬ºÆ¤Ó±©¤Ð¤¿¤¯¡£