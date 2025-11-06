焼き鳥、どれ食べたい？＜回答数 11,754票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第344回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「焼き鳥、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:焼き鳥、どれ食べたい？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
グリルでジューシー！本格焼き鳥
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚
塩コショウ 少々
白ネギ 1本
<タレ>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
サラダ油 適量
粉山椒 少々
紅ショウガ 適量
【下準備】
1、鶏もも肉は余分な脂を取り除き、ひとくち大に切り、塩コショウする。白ネギは長さ3cmに切る。
2、耐熱容器に＜タレ＞の材料を混ぜ合わせ、トロミが出るまで電子レンジで3〜4分ほど加熱する。グリルを予熱する。
【作り方】
1、竹串に鶏もも肉と白ネギを交互に刺す。竹串の手で持つ部分にはアルミホイルを巻く。
2、グリルの網に薄くサラダ油をぬり、(1)を並べる。弱火で火が通るまで焼き、＜タレ＞をぬってさらに香ばしく焼く。器に盛り、粉山椒を振って紅ショウガを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。
(E・レシピ編集部)
