低所得者向け支援は半額に

米国では来年の連邦議会中間選挙（11月3日）まで1年を切る中、トランプ大統領の支持が伸び悩んでいる。

【写真】トランプ氏が「俺色」に染めるホワイトハウス…「リンカーン・ベッドルーム」の浴室をビフォアフで比較

米NBCテレビが11月2日に発表した世論調査の結果では、トランプ氏の支持率は43％と、前回3月の調査から4ポイント低下した。個別の課題では「中流階級への配慮」や「インフレ」などへの対応で「トランプ政権は期待を下回っている」との回答が6割を超えており、得意とされていた経済問題を中心に有権者の不満が高まっている。

米連邦政府機関の一部閉鎖が続いていることも頭の痛い問題だ。10月1日に始まった政府閉鎖は、過去最長だった第1次トランプ政権時代の35日間を既に上回ったが、事態打開の目途は立っていない。

米国内の支持率は下落傾向に

ワシントン政治の混乱により低所得層の生活は苦しくなる一方だ。米農務省は11月1日から低所得者向けの「SNAP（補助的栄養支援プログラム）」を停止すると発表した。「フードスタンプ」ことSNAPは、貧困世帯が毎月決まった金額を受け取り、認可された小売店で専用の電子給付カードを使って食料を購入する仕組みだ。米社会に不可欠なセーフネットであり、昨年の受給者は約4200万人で人口の1割を超える規模だった。

一部の連邦地方裁判所がSNAPの継続を求める判断を下し、トランプ政権は11月の給付額を通常の半額にすると発表した。事態は流動的だが、今後もし給付が止まれば飢えに苦しむ人が増え、犯罪の増加につながるとの懸念が生まれている。

「クルマも牛肉」も高すぎる

米国のインフレは統計の数字以上に深刻だ。9月の新車の平均価格は初めて5万ドル（約760万円）を突破し、米国民の足である自動車は高嶺の花になってしまった。

多くの米国民が常食する牛肉の価格も高騰しており、トランプ政権は価格を引き下げる目的でアルゼンチン産牛肉の関税割当枠を4倍に拡大することを検討している。だが、この方針について、トランプ氏の支持基盤である畜産農家は猛反発している。

雇用市場にも暗雲が立ちこめている。米コンサルティング大手PwCによれば、今年の年末商戦期間中の個人支出は前年同期比で5％減少する見通しだ。関税の引き上げなどが災いして年末商戦が不振となり、同商戦向けの臨時雇用も低調になるとの観測が出ている。

人工知能（AI）に注目が集まる米株式市場は相変わらず好調だが、市場では「巨額のAI投資は過剰ではないか」との不安が広がりつつある。株価の急落が、消費を牽引する富裕層の財布の紐を固くさせる可能性は排除できなくなっている。

住宅市場はすでにリセッション入りか

景気減速の兆しが出てきたことを踏まえ、米連邦準備制度理事会（FRB）も対応に乗り出している。10月29日に開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）では、前回に続いて政策金利を0.25％引き下げた。だが、パウエル議長は12月の利下げは既定ではないと慎重な姿勢を崩さなかった。

これに反発したのがベッセント財務長官だ。ベッセント氏は11月2日、高金利の影響で住宅部門はすでにリセッション（景気後退）に陥った可能性があるとの見解を示し、FRBに利下げの加速を改めて要求した。

ベッセント氏が指摘したように、米住宅市場は住宅ローン金利の高止まりなどによる販売不振で失速傾向にある。ネット不動産仲介レッドフィンによれば、8月に値下げされた物件数は全体の17％で、8月の単月では集計を開始した2012年以来最高となった。住宅バブルが崩壊する事態となれば、米国経済全体がリセッション入りするのは確実だ。

ただし、トランプ政権にとって景気の悪化はたしかに痛手ながら、致命傷となる要素は別にあるのではないかと筆者は考えている。筆者が注目したのは、連邦政府が機能不全になっているのにもかかわらず、ホワイトハウスの新たなボールルーム（舞踏場）建設が着実に進められていることだ。

暗号資産業界を「身内びいき」か

トランプ氏肝いりのボールルーム建設の総工費は約3億ドル（約456億円）だが、既に3億5000万ドル（約532億円）の寄付が集まったという。アマゾンなどのテック大手に加え、テザーなどの暗号資産大手が大口寄付者として名を連ねている。

トランプ政権と暗号資産業界の蜜月ぶりは今や周知の事実だ。

トランプ氏は10月23日、昨年にマネーロンダリング防止法違反を認め、4カ月間の拘禁刑に服した暗号資産交換業大手バイナンス創業者のチャンポン・ジャオ氏に恩赦を与えた。この措置により、バイナンスが米国で事業を再展開する道が開ける可能性も出ている。

だが、ジャオ氏とバイナンスはトランプ氏の一族が関与する暗号資産事業と緊密な関係にあるため、「身内びいきの不公平な措置ではないか」との批判が出ている。

この件に限らず、トランプ氏を巡る「利益相反」事案があまりにも多いため、米国でこれを問題視する論調が下火になっている。米国ファーストではなくトランプファミリー・ファーストだとの嘆き節が聞こえてくるほどだ。

統治者の公私分離は18世紀半ばの英国で誕生し、現在に至るまで近代国家運営の基本とされてきたが、トランプ氏はあからさまにこの原則を踏みにじっている。

これまでのところ、米国民、特に共和党支持者はトランプ氏の公私混同ぶりに寛容のようだが、不景気になれば話は別だ。民主党支持者が主催する「王様はいらない」デモに共和党支持者が参加する状況になれば、トランプ氏の命運は尽きてしまうのではないだろうか。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部