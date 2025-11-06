Ｊ２磐田は５日、静岡・磐田市内でアウェー・山口戦（９日）に向け調整した。故障で戦列を離れていたＤＦリカルドグラッサは前節の長崎戦で５試合ぶりに復帰し、２位の強豪の完封に大きく貢献。頼れる助っ人は「ＤＦとしては無失点が一番」と声を大にした。

たまったうっぷんを晴らす。グラッサは今季春先に一度目の離脱を経験し、復帰以降は安定して先発を続けてきたが、９月２０日の藤枝戦を最後に二度目の離脱を強いられた。「正直、素走りなどのリハビリにうんざりしていた。今は再発しないために言われたことを全てやっているし、（シーズン終了まで）ケガなしで頑張りたい」と表情を引き締めた。

長崎戦は今季リーグで初めて３バックでスタート。自身は中央を任され、ＤＦ江崎、ＤＦヤン・ファンデンベルフとのコンビでタレント軍団をシャットアウトした。「感覚は悪くなかった。３枚のボランチも走って、お互いにハードワークできた。続けることが大事」。磐田には９月末、今季途中まで山口の指揮を執っていた志垣良コーチが就任。同コーチの情報や分析も頼りに、連続完封への道筋を探る。

前節は故障明けだったことから本来は４５分限定での起用が見込まれていたが、「まだ出ます」と志願して後半２６分までプレーした。「次は９０分できる準備をしたい」と８月３１日の大分戦以来となるフル出場も視野に入れる。

チームは連勝で勝ち点５７の７位に浮上。３試合を残し、プレーオフ圏の６位・仙台とは勝ち点１差で昇格へのチャンスは十分残している。相手の山口は１８位に低迷しているが「ここまで来たら順位は関係ない。サッカーは最後はチーム力が問われるスポーツ」ときっぱり。安定した守りとビルドアップが光る助っ人が５月以来の３連勝に導く。