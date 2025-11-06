続落、米原油在庫の増加が重し＝ＮＹ原油概況
NY原油先物12月限（WTI）（終値）
1バレル＝59.60（-0.96 -1.59%）
ニューヨーク原油の当限は続落。供給過剰懸念が根強いなか、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報で原油在庫が増加したことが重しとなった。需要の端境期にあることから製油所稼働率は８６．０％まで低下し、原油消費が鈍っていることが原油在庫を押し上げている。低調に推移する原油輸入量が日量５９２万４０００バレルまで回復したことも在庫の押し上げ要因。
時間外取引で１２月限は６１．０９ドルまで強含んだが上値は重く、通常取引開始を控えて売り優勢で推移した。通常取引開始後、再びプラス圏に浮上したものの、戻り待ちの売りに押されると５９．５２ドルまで下落した。
MINKABU PRESS
