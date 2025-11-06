※経済指標
＊ADP雇用統計（10月）22:15
結果　4.2万人
予想　3.0万人　前回　-2.9万人（-3.2万人から修正）

＊ISM非製造業景気指数（10月）0:00
結果　52.4
予想　50.8　前回　50.0

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0:30
原油　+520.2万（4億2117万）
ガソリン　-472.9万（2億0601万）
留出油 　-64.3万（1億1155万）
（クッシング地区）
原油　+30万（2287万）
＊（）は在庫総量

※発言・ニュース
＊ミランＦＲＢ理事
・データは金利が現状よりやや低めでも問題ないことを示唆。
・予想を上回るＡＤＰ雇用統計は歓迎すべきサプライズ。
・ただ、労働需要は依然としてわれわれが望むほど強くはない。
・国境政策の変更は成長率低下の一因。

＊米四半期定例入札
規模は計１２５０億ドルに据え置き。
10日（月）　 3年物　580億ドル
12日（水）　10年物　420億ドル
13日（木）　30年物　250億ドル

＊学生ローンの返済延滞率が過去最高に上昇
　ＮＹ連銀が本日公表した「家計債務と信用に関する四半期報告」によると、７－９月に返済が３０日以上延滞した債務は全体の約４．５％に達し、２０２０年１－３月（第１四半期）以来の高水準となった。学生ローンの返済延滞率は過去最高の１４．４％に上昇した。