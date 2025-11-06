※経済指標

＊ADP雇用統計（10月）22:15

結果 4.2万人

予想 3.0万人 前回 -2.9万人（-3.2万人から修正）



＊ISM非製造業景気指数（10月）0:00

結果 52.4

予想 50.8 前回 50.0



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0:30

原油 +520.2万（4億2117万）

ガソリン -472.9万（2億0601万）

留出油 -64.3万（1億1155万）

（クッシング地区）

原油 +30万（2287万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊ミランＦＲＢ理事

・データは金利が現状よりやや低めでも問題ないことを示唆。

・予想を上回るＡＤＰ雇用統計は歓迎すべきサプライズ。

・ただ、労働需要は依然としてわれわれが望むほど強くはない。

・国境政策の変更は成長率低下の一因。



＊米四半期定例入札

規模は計１２５０億ドルに据え置き。

10日（月） 3年物 580億ドル

12日（水） 10年物 420億ドル

13日（木） 30年物 250億ドル



＊学生ローンの返済延滞率が過去最高に上昇

ＮＹ連銀が本日公表した「家計債務と信用に関する四半期報告」によると、７－９月に返済が３０日以上延滞した債務は全体の約４．５％に達し、２０２０年１－３月（第１四半期）以来の高水準となった。学生ローンの返済延滞率は過去最高の１４．４％に上昇した。

