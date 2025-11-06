00年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さん（53）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜 後9・00）に出演。マラソンのレースに出るまでの準備期間の大変さを明かした。

この日のテーマは「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」。体力があるという高橋にMCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「体力ありすぎて周りが大変とかないの？」と聞くと「周りが大変だと思います」と答えた。

さらに「マラソンを走る8カ月くらい前から、その1本のマラソンに向けてのスタートを始めるんですね。最初の土台はウオーキングから入るんですよ、基本なので。8時間ウオーキング、43キロをとにかく歩く。一人で歩くのは寂しいので、コーチとトレーナーと、料理を作る人がチームなんですけど、全員、有無を言わさずウオーキングなんですね。43キロ、一回も止まらずに。それを週に3回」と語った。

食事は「ポケットに自分の食べる物を用意して歩きながら食べる」、トイレも「走るの禁止なので、トイレに行って、早歩きで追いつく」という過酷さに、共演者からも悲鳴が上がっていた。

また、高橋真麻から「歩いている時に暇なの嫌なんですよ。走っている時に何を考えているのかなと思って」と質問されると「これが一番多い質問なんですけど、普段皆さん街歩いているときに、何考えて歩いてます？っていうのと同じです。あの人の服装いいな、とか上田さんいる、とか」との答え。

それでも、「30キロ過ぎると駆け引きですね。相手の汗のかき方とか、足音、息遣いっていうのをちょっと後ろに下がって見たりとか…」と明かしていた。