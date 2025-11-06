「有力馬次走報」（５日）

◆天皇賞・秋でＧ１初制覇を飾ったマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚久）は、状態に問題がなければジャパンＣ（３０日・東京、芝２４００メートル）への出走を目指す。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。なお、同馬は５日に宮城県の山元トレセンに放牧へ出た。

◆マイルＣＳ（２３日・京都、芝１６００メートル）に出走予定のアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩）は、引き続きルメールとのコンビで臨む。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は先月３０日に栗東トレセンへ移動して、調整を進めている。

◆栗東・岡田勢の動向。ＪＢＣクラシック２着のメイショウハリオ（牡８歳）はチャンピオンズＣ（１２月７日・中京、ダート１８００メートル）へ。ＪＢＣレディスクラシック２着のテンカジョウ（牝４歳）も同レースへ向かう。ＪＢＣスプリント５着のクロジシジョー（牡６歳）は昨年２着のカペラＳ（１２月１４日・中山、ダート１２００メートル）へ参戦する。

◆天皇賞・秋１１着のエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦）はマイルＣＳか鳴尾記念（１２月６日・阪神、芝２０００メートル）を視野に調整される。

◆まほろばＳを勝利したエアファンディタ（騸８歳、栗東・池添）は京都金杯（２６年１月４日・京都、芝１６００メートル）へ。

◆アメリカに遠征していたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）などＪＲＡ所属馬７頭が４日に成田空港に到着。その後に輸入検疫のため千葉県白井市の競馬学校に入厩した。