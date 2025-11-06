

中国人民銀行は中国本土外でのデジタル人民元の利便性を高めることで人民元の国際化を推し進めようとしている（イメージ画像：toa55／PIXTA）

【写真】中国銀行（香港）のデジタル人民元サービスを紹介するウェブページ。香港での人民元決済を推進する先兵でもある

香港で、中国のデジタル人民元での支払いが可能な店舗が一段と増えている。

デジタル人民元は中国人民銀行（中央銀行）が発行する世界の主要国で初めての中央銀行デジタル通貨（CBDC）。中国国有大手銀行の香港法人である中国銀行香港（中銀香港）は、コンビニエンスストアのサークルKの香港域内の380店強および自動販売機運営企業、フレッシュアップの運営する自販機1200台で10月27日よりデジタル人民元での支払いが可能になったと発表した。

香港市民も中国本土からの旅行者も、中銀香港が提供するモバイル決済アプリ「BoC Pay+」内の「デジタル人民元エリア」、または、中国人民銀行の「デジタル人民元」アプリを使うことで、香港でもデジタル人民元による支払いができる。

中銀香港はサークルKとフレッシュアップの決済サービスシステムを改修。これにより中国本土と香港との間のクロスボーダー決済が可能になり、香港の加盟店はデジタル人民元から両替された香港ドルを受け取れるようになった。

中国、香港の金融当局が推進

香港におけるデジタル人民元のクロスボーダー試験取引の推進は、中国人民銀行と香港金融管理局が2024年1月に発表した6つの金融協力推進策のうちの1つだ。

この6つの協力推進策には、香港のオフショア人民元市場で当局から資金供給を受ける際に中国本土で発行された債券を適格担保として認めるなど、海外投資家が人民元建て証券に投資する際のメリットや利便性を拡大する措置が含まれている。また、香港・マカオの住民が中国本土で不動産を購入する際の支払い手続きを簡素化するなど、人民元の使い勝手を良くする措置も盛り込まれている。

その一環として2024年5月17日からすべての香港市民にデジタル人民元ウォレットの開設が認められた。中国本土以外で居住者全員がデジタル人民元ウォレットを開設できるようになったのは初めて。ウォレット保有者は、香港の地場銀行17行が参加する簡便・低コストな決済・送金システム「転数快（FPS＝Fast Payment System）」を通じて残高をチャージできる。



同月のうちに大手百貨店、崇光香港百貨（SOGO）や中国免税集団の免税化粧品店であるCDF ビューティー、中国政府系大手コングロマリットである華潤集団（チャイナ・リソーシズ）傘下のスーパーマーケット「U購」などの大手小売業の約300店舗がデジタル人民元決済を開始、短期間のうちに利用可能店舗が広がった。

7〜9月の取引額は3倍以上に

中銀香港のイノベーション最適化センター副総経理を務める陳光氏は、「2025年第3四半期（7〜9月）に中銀香港は香港でのデジタル人民元加盟店決済サービスを積極的に拡大した。これにより、7〜9月期の加盟店によるデジタル人民元取引件数と金額は共に4〜6月期比で3倍以上に増加した」と述べた。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

中国人民銀行の潘功勝総裁は、10月27日に北京で開催された「2025年金融街フォーラム年次総会」で講演した。

「中国人民銀行はデジタル人民元管理システムをさらに高度化し、より多くの商業銀行がデジタル人民元の事業者になれるよう支援する」と述べ、デジタル人民元の普及に積極的に取り組む姿勢を鮮明にした。

（財新香港特派員：王小青）

※中国語原文の配信は10月28日

※本記事は原文を要約し、日本の読者向けに適宜補足したものです。

（財新編集部）