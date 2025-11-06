

広島叡智学園中学校・高等学校の第1期生45人が2025年3月に卒業した（写真：広島叡智学園提供）

【写真】広島叡智学園は瀬戸内海のほぼ中央に位置する大崎上島にある。自然に囲まれ設備もかなり充実している

2025年3月、国際バカロレア認定校の広島県立広島叡智学園中学校・高等学校（以下、広島叡智学園）から、第1期生45人が巣立っていった。しかも延べ105人が海外大学に合格（25年6月30日現在）。国内の高校でもトップクラスの実績を上げたことから驚きの声が上がっている。

海外大学への進学というと、広尾学園や三田国際、渋谷教育学園渋谷、渋谷教育学園幕張など首都圏にある私立の中高一貫校が強いイメージがある。帰国生が多く、進学実績が豊富で、支援も手厚いと評判だが、新設の公立校でここまでの実績を上げることができたのはなぜなのか。

国内大学にも延べ76名が合格

広島叡智学園は、瀬戸内海に浮かぶ大崎上島にある。広島市の中心部からはバスで約85分、そこからフェリーで約30分の場所だ。

19年4月、広島版『学びの変革』アクションプランのモデル校として開校。20年10月に国際バカロレア・中等教育プログラム（MYP）の認定校、翌21年5月に国際バカロレア・ディプロマプログラム（DP）の認定校となった。中学から高校まで在籍するすベての生徒が一貫した国際バカロレア（IB）プログラムを履修する日本初の公立校だ。

中学は1学年40人、高校は1学年60人（いずれも定員）で、全寮制の生活を送る。学費は、授業料は中学校無償、高校月額9900円（中高ともに別途教材費等が月額約1万円）と私立に比べると非常に安価で、寮費は月額4万3000円（食費含む）となっている。



瀬戸内海のほぼ中央に位置する大崎上島にある広島叡智学園。写真は神峰山からの景色（写真：広島叡智学園提供）

「世界中のどこにおいても地域や世界の『よりよい未来』を創造できるリーダーを育成することが、学校のビジョンです。1期生は試行錯誤でしたが、海外大学105名、国内大学にも76名が合格（いずれも延べ人数）と、生徒も教員もよく成果を出してくれたと思っています」と校長の吉村薫氏は話す。



吉村薫（よしむら かおる）広島叡智学園中学校・高等学校 校長（写真：広島叡智学園提供）

国際バカロレア認定校の卒業生には、国際的に通用する大学入学資格（国際バカロレア資格）が与えられ、海外大学進学へのルートが確保されるが、国内にもIBを使って受験できる大学がいくつかある。1期生は海外、国内と両方の大学に出願する子が多かったが、その後は海外大学に進学した子のほうが多いという。

中学入試で「英語力」は問われない

こうして卒業時の進学実績がいいと、必ず言われるのが、入学時に優秀な生徒を取っているのではないかということ。となると、入学する生徒たちも、さぞやグローバルと思いきや、実は1期生45人のうち、35人には海外生活経験がなかったという。

「中学入試の1次選抜で行われる適性検査（資料を読み取って条件に従って筋道を立てて考える力や、図表や文章から情報を抽出し、論理的に推論する力をみる）、合宿型の2次選抜でも、英語力は問いません。小学校の外国語活動で英語に触れ、本校での英語の学びを楽しみに、頑張ろうという気持ちを持って入学してもらえればと思います」（吉村氏）

1次選抜の通過者を対象に行われる2泊3日の共同生活による2次選抜では、コミュニケーション力や他者と協働して課題を解決しようとする力などをみるグループワークや個人面接が実施される。

単なる暗記力ではなく、「自分の頭で考える力」「他者と協働する力」「自分の言葉で表現する力」が重視されるのだ。全国から志願が可能で入試倍率は約6倍。受験生の5〜6割が広島県在住である。

入学後は、英語の授業ではもちろん、英語で行う教科の授業でも、教科内容と同時に英語運用能力を身に付けることを第一に考えた学習が行われる。生徒たちに、「英語が好き」「英語を使って勉強したい」「英語でも自分の意見を伝えたり、相手の意見を理解したりして協働したい」という気持ちを温めてもらいたいと考えているようだ。

高校からは、留学生および日本国籍（ただし海外の学校での修学期間が5年以上）の生徒を募集。書類審査の1次選抜を経て、オンライン面接・口頭試問の2次試験が実施される。

グローバルな課題への認識を高めるカリキュラム

入学後、中1から高1の冬までは、国際バカロレア（IB）の中等教育プログラム（MYP）を履修。8教科（言語と文学、言語の習得、個人と社会、理科、数学、芸術、保健体育、デザイン）を学習する。

各教科は従来の教科を越えた「相互作用のエリア」である5分野（学習の方法、コミュニティーと奉仕活動、人間の創造性、多様な環境、保健教育と社会性の教育）と関連しており、人間の共通性に焦点が当てられる。

「例えば、数学で学んだことが、ほかの教科、あるいは実社会でどのように生かされるのかといった思考のトレーニングを行っていくのがMYPです」と古市吉洋主幹教諭は説明する。

MYPでは、知識を統合された総体的なものとして示し、生徒がより広く、より複雑なグローバルな課題に対する認識を高めることが期待されている。

そのために、単なる教科ではなく、生徒が“より良い未来”を構想し、社会に実装する力を育む探究型プログラム「未来創造科」も用意され、生徒たちは「WELL-BEING 幸せ」「ENVIRONMENT 環境」「PEACE 平和」という3つのテーマを探究し、それぞれの答えを見つけていく。

高1の1月から高3までは、ディプロマプログラム（DP）を履修。最終試験（11月実施）を経て所定の成績を収めると、国際的に認められる大学入学資格（国際バカロレア資格）が取得できるプログラムである。

国際バカロレア資格は、国際的に通用する大学入学資格として、世界の多くの国々の大学において、大学入学資格として幅広く受け入れられている。「日本語DP」の対象科目等を除き、英語、フランス語またはスペイン語で授業が実施される。

「最終試験という目標に向かうので、DPのプログラムはかなりハード。授業に加え、授業外でもレポート提出が求められる」（古市氏）

基本的には英語で授業が行われるが、理科や社会に関しては指導言語として日本語を選ぶことも可能だ。DPの中核をなす要素として、創造性、活動、サービス（CAS）がある。

新しい経験に挑戦し、新しいスキルを開発し、他の人と協力し、学んだことを振り返るという取り組みで、学生がスポーツ、芸術、競技会、デジタル開発、ライティング、セルフガイド学習など、さまざまな環境で学び、成長する機会である。CASは、学生がDPに合格するために必要であり、計画、完了した経験の証拠、およびそれらの反映のコレクションとして評価される。



授業は基本的に英語だが、理科や社会は指導言語として日本語を選ぶこともできる（写真：広島叡智学園提供）

IBの教育プログラムを展開していくには、教員側にもIBに関する知識・理解の深さが求められる。同校は広島県立の公立なので、教員の人事は広島県が担う。そのため、必ずしもIBの教育プログラムに精通している教員が赴任するとは限らない。

そこで、同校の教員たちは、IB機関が教員たちに提供している研修プログラムに定期的に参加。IB教育の理念・実践・評価方法を体系的に学んでいる。

研修内容は3つのカテゴリーに分かれていて、最上級のカテゴリー3では学校全体のIB実施戦略、リーダーシップ、協働体制の構築を行うコーディネーターを養成。同校ではMYP、DPそれぞれにコーディネーターが配置され、校内での教員向け研修を実施してIB教育プログラムの実践をサポートしているのである。

寮では10名ずつのユニットで生活を送る

学生たちが生活する寮では、中学3学年、高校3学年をそれぞれ縦割りにして、10名ずつのユニットを単位に生活を送る。高校からは留学生も加わるので、異文化の体験とともに、国際性も磨かれていく。



生徒たちが生活する寮（写真：広島叡智学園提供）

「オープンスクールに参加した保護者の方たちから、子どもたちが想像以上に自立心を養っているので驚いたという声が寄せられています」と吉村氏。寮には島民がサポートスタッフとして加わり、食事や生活の世話をしてくれる。また、大崎上島の地域コミュニティーにも参加でき、地元の人たちも「島親」のように生徒たちを温かく迎え入れてくれる。

自然豊かな島だからできる人生教育

自然環境に恵まれた大崎上島も、教育の舞台として大きな役割を果たしている。島内には柑橘類の果樹園、森林、ビーチ、丘陵地帯が広がり、持続可能性への理解を育む理想的な環境が整っている。



恵まれた自然環境を生かして授業が行われることも。左は着衣泳、右は田植え体験（写真：広島叡智学園提供）

地元の漁業、海運、再生可能エネルギー産業は地域環境と一体化しており、さらなる学習の機会となる。広島県に立地していることで、生徒たちは「平和とは何か？」という問いを自ら探究するために、独自のプロジェクトに取り組むことも奨励されている。

島内にはスーパーもコンビニも医療機関もあるので、日常生活の不便はない。広島県の誘致活動もあり、大崎上島で起業する若者たちが増えてきた。また、さまざまな企業が、この島に研修所を建設している。島には、活気が満ちている。

「ようやく1期生が巣立ち、これから本校の歴史が刻まれていきます。1期生も、卒業して終わりではなく、これから、海外や国内の大学、あるいは将来社会に出てからも活躍し、先輩として本校との関わりを保ってほしいと願っています。先輩の歩み方が、後輩たちにとっては何よりの道しるべになりますから」（吉村氏）

世界を舞台にしたり、あるいは島にIターンしたり、広島叡智学園の生徒・卒業生には、多彩な未来が用意されている。

（加藤 光彦 ： ライター）