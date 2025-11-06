『FNS歌謡祭』今冬も2週連続生放送！第1弾出演アーティストにSnow Man、SixTONES、HANA、Perfume、Number_iら29組

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』が、12月3日と12月10日にフジテレビで放送されることが決定。

第1弾出演アーティストとして、Snow Man、SixTONES、aiko、HANA、ILLIT、Number_i、徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）ら29組が発表された。

■第1弾出演アーティスト

＜第1夜＞

生田絵梨花

CUTIE STREET

THE RAMPAGE

Snow Man

Da-iCE

超ときめき♡宣伝部

TWS

DOMOTO

徳永英明

TREASURE

Number_i

乃木坂46

HANA

Perfume

パペットスンスン

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

Hey! Say! JUMP

＜第2夜＞

IMP.

aiko

ILLIT

CANDY TUNE

King & Prince

櫻坂46

JO1

Superfly

SixTONES

TOMORROW X TOGETHER

NiziU

※アーティスト名五十音順

■大人気キャラクター・パペットスンスンが初登場

フジテレビ『めざましテレビ』内で毎週水曜7時36分ごろに放送されているショートムービー『パペットスンスン』。主人公は青くてふわふわした体が特徴のパペットの男の子、スンスンだ。柔らかな声で朝の時間を温め、今やグッズが即完する大人気キャラクターのスンスンが『FNS歌謡祭』に初登場。デビュー曲「とてと」をこの夜だけのスペシャルバージョンで届ける。

さらに、SNSで大流行中のスンスンのダンスをまねする“NEXT ARTISTS’ SUNSUN CHALLENGE”に、アーティストたちが生放送中に挑戦する企画も実施。挑戦者は放送当日に発表される。

■Perfumeがコールドスリープ前のラスト出演

12月31日をもって「コールドスリープ（活動休止）」することを宣言したPerfumeが、12月3日の『FNS歌謡祭』に出演することが決定した。「コールドスリープ」まで残り28日のPerfumeが、どんなステージを披露してくれるのか。これまで数々の伝説的なステージを披露してきた3人の、特別な瞬間を余すところなく届ける。

さらに2025年も大活躍だったILLIT、King & Prince、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、FRUITS ZIPPERをはじめ、IMP.、aiko、生田絵梨花、CANDY TUNE、CUTIE STREET、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、TWS、DOMOTO、徳永英明、TREASURE、Number_i、乃木坂46、HANA、平手友梨奈、Hey! Say! JUMP（五十音順）らが一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。

2夜合計、約8時間30分の生放送で届ける『2025 FNS歌謡祭』。出演アーティストの追加情報や『FNS歌謡祭』でしか観られない特別企画は後日発表される。

■番組情報

フジテレビ『2025 FNS歌謡祭』

第1夜 12/03（水）18:30～23:18

第2夜 12/10（水）18:30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

