『FNS歌謡祭』今冬も2週連続生放送！第1弾出演アーティストにSnow Man、SixTONES、HANA、Perfume、Number_iら29組
相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』が、12月3日と12月10日にフジテレビで放送されることが決定。
第1弾出演アーティストとして、Snow Man、SixTONES、aiko、HANA、ILLIT、Number_i、徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）ら29組が発表された。
■第1弾出演アーティスト
＜第1夜＞
生田絵梨花
CUTIE STREET
THE RAMPAGE
Snow Man
Da-iCE
超ときめき♡宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
Number_i
乃木坂46
HANA
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
CANDY TUNE
King & Prince
櫻坂46
JO1
Superfly
SixTONES
TOMORROW X TOGETHER
NiziU
※アーティスト名五十音順
■大人気キャラクター・パペットスンスンが初登場
フジテレビ『めざましテレビ』内で毎週水曜7時36分ごろに放送されているショートムービー『パペットスンスン』。主人公は青くてふわふわした体が特徴のパペットの男の子、スンスンだ。柔らかな声で朝の時間を温め、今やグッズが即完する大人気キャラクターのスンスンが『FNS歌謡祭』に初登場。デビュー曲「とてと」をこの夜だけのスペシャルバージョンで届ける。
さらに、SNSで大流行中のスンスンのダンスをまねする“NEXT ARTISTS’ SUNSUN CHALLENGE”に、アーティストたちが生放送中に挑戦する企画も実施。挑戦者は放送当日に発表される。
■Perfumeがコールドスリープ前のラスト出演
12月31日をもって「コールドスリープ（活動休止）」することを宣言したPerfumeが、12月3日の『FNS歌謡祭』に出演することが決定した。「コールドスリープ」まで残り28日のPerfumeが、どんなステージを披露してくれるのか。これまで数々の伝説的なステージを披露してきた3人の、特別な瞬間を余すところなく届ける。
さらに2025年も大活躍だったILLIT、King & Prince、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、FRUITS ZIPPERをはじめ、IMP.、aiko、生田絵梨花、CANDY TUNE、CUTIE STREET、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、TWS、DOMOTO、徳永英明、TREASURE、Number_i、乃木坂46、HANA、平手友梨奈、Hey! Say! JUMP（五十音順）らが一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。
2夜合計、約8時間30分の生放送で届ける『2025 FNS歌謡祭』。出演アーティストの追加情報や『FNS歌謡祭』でしか観られない特別企画は後日発表される。
■番組情報
フジテレビ『2025 FNS歌謡祭』
第1夜 12/03（水）18:30～23:18
第2夜 12/10（水）18:30～21:54
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
