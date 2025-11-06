アディダスジャパン株式会社が、「サッカー日本代表 2026 ホームユニフォーム」を発表しました。

日本代表はこれまでワールドカップではベスト8の壁に幾度となく跳ね返されてきた過去があります。そして現在は三笘薫選手や久保建英選手など、世界トップレベルで活躍する選手が増え、森保一監督もワールドカップ優勝の目標を公言。そして10月14日には、親善試合ながら強豪のブラジル代表からも勝利を挙げています。

そんな背景から、同社は新ユニフォームのデザインに込めた思いとして、コンセプトを「HORIZON(水平線)」としました。水平線の先には人々が“目指す未来”や“無限の希望”が広がるとし、その水平線の向こうに広がる世界の頂点からの景色を見るという強い意志を表現しています。

デザインはユニフォーム中央に水平線をモチーフとした複数のグラフィックが施され、日本を囲む空と海から成る水平線をダイレクトに想起させるモダンなデザイン。背面には日本の国旗が施されており、日本を背負いピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を象徴しています。

また発表に合わせて久保選手と南野拓実選手がコメント。久保選手は「水平線と聞いて、すごくポジティブな言葉だと思いました。想像できなかった、シブさがあって気に入っています。ワールドカップでは、個人としてもチームとしてもこれまでの壁を越え、最高の景色を見ることができるよう、全力で臨みたいです」と意気込みをつづっています。

南野選手は「代表のユニフォームのブルーはいつも特別な色だと感じています。新しいデザインを見た瞬間、とてもかっこいいと感じました。チーム一丸となって、優勝を目指して頑張ります」と言葉を残しました。