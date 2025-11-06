疲れを感じたとき、あなたに必要なのは豪華な休暇や特別な誰かではなく「小さな癒し」かもしれない。生きづらさ解消家のだいだい氏が実践してきた100通りの方法から、生きづらさを和らげる“癒しのヒント”を紹介する。※本稿は、だいだい著、樺沢紫苑監修『生きづらさを解消する方法を100通り試してみた。』（総合法令出版）の一部を抜粋・編集したものです。

日光不足が体調不良の原因に！

屋外に5分出るだけでも効果あり

「もう、疲れたよ……」と、ポロッと口からこぼれる疲労感。心と体を癒すことで、今ある苦しみから解放されます。疲れ果てた自分を労ってあげれば、あなたは生きる喜びを見つけられるでしょう！

●日光浴

日光浴はわたしにとって、とても大切な解消法です。

わたしは太陽光を浴びないと元気が出ません。冬など、日照時間の少ない時期は病状が悪化し、やる気が出ないことや長時間寝てしまうことがよくあります。そのため、意識的に太陽光を浴びて元気をチャージするよう心がけています。

意外と日光不足で体調を崩す人って多いのではないでしょうか？太陽光を浴びて、気力を回復させましょう。

【やり方】

（1）起床後すぐに、日に当たる：窓の近くなどに移動してください。

（2）外に出る：室内で日に当たり、少し気持ちがスッキリしたら、外に出ましょう。空気を吸いながら、5分ほど日光浴をします。

（3）日常の中でも、できるだけ太陽光を浴びるようにする

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）