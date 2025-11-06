「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（５日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉新馬−もちの木賞と無傷２連勝中のパイロマンサー（牡、吉村）はＵＡＥダービー（２６年３月２８日・ＵＡＥメイダン、ダート１９００メートル）を目標としたプランを検討中。「そこから逆算してどこかに使いたい」と吉村師。ファンタジーＳ１２着の僚馬アンヘリータス（牝）は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）へ。

ファンタジーＳ３着のメイショウハッケイ（牝、本田）は秋明菊賞（２２日・京都、芝１４００メートル）か、つわぶき賞（１２月１３日・中京、牝馬限定・芝１４００メートル）へ向かう。

福永厩舎のマテンロウアワー（牡、父コンスティチューション）は２９日の京都６Ｒ（ダート１８００メートル）、コンゴウフジ（牡、父コントレイル）は２３日の京都５Ｒ（芝１８００メートル）でデビューを予定する。

〈美浦〉サウジアラビアＲＣ２着のガリレア（牡、清水英）がデイリー杯２歳Ｓに向けて１週前追い切り。Ｗ６Ｆ８５秒５の時計でパートナーに３馬身遅れ。「相手は動く馬だし、この馬はチップで動かないタイプだからね。遅れたけど体調は問題ないですよ」と清水英師。

もちの木賞７着のチャーリー（牡、国枝）はカトレアＳ（２９日・東京、ダート１６００メートル）か５回中山の１勝クラスを予定している。