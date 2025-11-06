　6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万1200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては987.73円高。出来高は1万2958枚だった。

　TOPIX先物期近は3301.5ポイントと前日比23.5ポイント高、TOPIX現物終値比33.21ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51200　　　　　+670　　　 12958
日経225mini 　　　　　　 51205　　　　　+675　　　247425
TOPIX先物 　　　　　　　3301.5　　　　 +23.5　　　 13939
JPX日経400先物　　　　　 29885　　　　　+310　　　　1069
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　+4　　　　 877
東証REIT指数先物　　売買不成立

