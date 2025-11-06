日経225先物：6日夜間取引終値＝670円高、5万1200円
6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万1200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては987.73円高。出来高は1万2958枚だった。
TOPIX先物期近は3301.5ポイントと前日比23.5ポイント高、TOPIX現物終値比33.21ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51200 +670 12958
日経225mini 51205 +675 247425
TOPIX先物 3301.5 +23.5 13939
JPX日経400先物 29885 +310 1069
グロース指数先物 708 +4 877
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
