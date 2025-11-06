身体能力抜群な“ユーティリティー侍”として売り込む。侍ジャパンに初選出されたソフトバンクの野村勇内野手（28）が5日、きょう6日から宮崎で合宿を行う日本代表に合流した。15、16日の韓国との強化試合に向けてファーストミットも準備。内野の全ポジションでアピールを狙う。

「オールマイティーにプレーできるように。ファーストミットは（宮崎に）送りました。どこでもガムシャラにやるしかない」

代表に選出されていた内外野を守れる牧原大が、コンディション不良のために出場を辞退。出番はより増えそうで、来春3月のWBC代表入りに向け“超万能型内野手”として売り込むつもりだ。

強肩強打で俊足を誇り、今季は主力に故障者が相次いだ中でチャンスをつかんだ。レギュラーシーズン126試合出場、打率・271、102安打、12本塁打、40打点、18盗塁はいずれも4年目でキャリアハイ。守備では内野の全ポジションを守り、3試合で一塁を守った。

阪神との日本シリーズ第5戦では延長11回の決勝アーチで日本一に貢献した。「寝たら忘れましたし、疲れも取れました。足でも魅せていきたい」。今季飛躍したシンデレラボーイは、底知れぬポテンシャルを代表でも見せつける。