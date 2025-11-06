◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦 王子4―2日本製鉄山口（2025年11月5日 京セラD）

1回戦3試合が行われ、王子は日本製鉄山口を4―2で制して22年以来3年ぶりの初戦突破を決めた。今夏の都市対抗を制し、史上4チーム目の「夏秋連覇」が懸かる今大会。来秋ドラフト候補に挙がる「3番・中堅」の柴崎聖人外野手（23）は、初回に二塁打、3回に二盗をマークするなど存在感を示した。

都市対抗の活躍が必然だったことを、王子の柴崎は最初の一振りで分からせた。「初めての京セラドームだったけど、しっかり準備できていた」。初回1死一塁、3球目の内角直球を引っ張る。強烈な打球速度のライナーに一塁手はグラブに当てることが精いっぱいで、右翼への二塁打となった。3回には四球での出塁後に二盗成功。夏秋連覇、そしてドラフト解禁年となる来秋へ好発進を決めた。

優勝した今夏都市対抗では2本塁打し、新人賞にあたる若獅子賞を受賞した。岐阜第一（岐阜）、大経大では全国大会に縁がなかった。社会人の2大大会でついに光が当たっても「欲張らずに継続」と言い聞かせている。

大学では関西六大学野球連盟史上15人目のリーグ戦通算100安打を達成しながら、ドラフト指名はかなわなかった。夢を諦めずに入社1年目からブレークを果たし、巨人は来秋に備えて早くも4人態勢で視察。榑松伸介スカウトディレクターは「高いレベルで走攻守三拍子がそろい、大学時代と比べてもパワーアップしている」と高評価を隠さなかった。 （河合 洋介）

◇柴崎 聖人（しばさき・まさと）2002年（平14）4月4日生まれ、兵庫県伊丹市出身の23歳。小1から稲野エンジェルスで野球を始め、中学は高槻中央ボーイズに所属。岐阜第一（岐阜）では2年春から背番号8でベンチ入り。大経大では関西六大学リーグで1年春から出場し連盟史上15人目の通算100安打達成。王子では入社1年目の今夏に都市対抗優勝に貢献し、若獅子賞受賞。50メートル走5秒9、遠投110メートル。1メートル73、85キロ。右投げ左打ち。

▼日本製鉄山口・松本敏和監督（2点先制した直後の4回に逆転3ランを被弾し）ホームランを打たれた1球に都市対抗で優勝したチームの強さを感じました。負けはしましたが、選手は最後までしっかり戦い抜いてくれたと思います。